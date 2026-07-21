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藝人九孔曾被封為「模仿最不像卻最好笑」的藝人，近日他正式跨足YouTube，創立新頻道《九孔要變帥》，最新一集就是把陪伴自己30多年的存錢筒「孔小九」敲開，沒想到倒出滿地銅板堆成一座小山，讓他忍不住直接躺進錢堆翻滾，大喊：「真的很爽！」只是原本以為30多年來累積的私房錢會相當可觀，最後清點卻只有12萬4264元，讓他當場傻眼直呼：「怎麼這麼少！」談起跨足新領域重新「出道」當YouTuber，九孔坦言其實20年前好友任賢齊就一直勸他經營自己的平台，只是當時自己始終過不了心裡那一關，九孔說:「以前我一直把YouTube想成電視購物，覺得是在賣東西，我可是拍電影的人。」九孔透露當時一直很排斥，加上擔心自己講過的笑話會重複，觀眾會嫌聽過了而翻白眼，遲遲沒有踏出第一步，但發現任賢齊不斷在挑戰新事物，甚至年紀一把還半夜練滑板，也讓九孔重新思考：「如果他都可以，我為什麼不行？」於是決定開始經營自己的YouTube頻道。演藝資歷超過30年的他是演藝圈的「人脈王」，新頻道上線找來一堆好友一起拍片，靈魂考驗對方詢問「九孔如何變帥」，動力火車尤秋興開玩笑: 「打馬賽克、開濾鏡，怎樣都是帥哥」，邱澤直接鏡頭前高歌「心太軟」，直言有心地柔軟有小孩的男人最帥。九孔透露《九孔要變帥》接下來要打開的「演藝圈人脈庫」，將親自下廚帶著自己做的料理拜訪生命中重要的朋友，並預告將請來合作三部片電影的男神王陽明，由王陽明替他做一道料理，讓他享受一下當男主角被服務的感覺。