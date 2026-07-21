理財作家施昇輝日前在「全民理財素養公益講座」中，以「人生四階段布局」為題，分享自身經驗與市場觀察，並將理財規劃拆解為四大階段，強調依照各階段的財務條件與人生目標，調整投資策略。他也笑稱「以房地產投資為例，蛋黃區買不起是政府的責任，蛋白區買不起是自己的責任」。
政大公企中心主辦的《全民理財素養公益系列講座》在7月18號邀請施昇輝老師，剖析不同人生階段的理財策略，吸引眾多民眾踴躍參與。第一階段是20至35歲的「打底期」，重點為「保險要買，廣度要夠、深度不用」，建議此時應以基本保障為核心。步入35至50歲則進入「保固期」，面對置產需求，中生代應務實評估實力。
隨著年齡邁入50至65歲的「加速期」，施昇輝指出這「可能是人生薪資最好的階段，可以加速衝刺理財規劃」，透過穩健工具加速資產累積。最後則是65歲以上的「安穩期」，理財重心應全面轉向保值與穩定現金流，過上無憂的退休生活。 政大公企中心表示，下一場講座將邀請親子理財作家豬力安，將探討給孩子的財商課，活動免費參加，可上網報名。
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隨著年齡邁入50至65歲的「加速期」，施昇輝指出這「可能是人生薪資最好的階段，可以加速衝刺理財規劃」，透過穩健工具加速資產累積。最後則是65歲以上的「安穩期」，理財重心應全面轉向保值與穩定現金流，過上無憂的退休生活。 政大公企中心表示，下一場講座將邀請親子理財作家豬力安，將探討給孩子的財商課，活動免費參加，可上網報名。