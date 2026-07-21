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▲馬辣集團火鍋與燒肉吃到飽品牌推出新活動，身分證對中三字，4人同行1人免費。（圖／馬辣集團提供）

▲到馬辣集團旗下肉之間、椒朋友用餐，有機會獲野生大龍蝦。（圖／馬辣集團提供）

板橋凱撒大飯店迎父親節 「Lotus泰饗蓮花餐廳」父親獨享餐價88元

▲「Lotus 泰饗蓮花餐廳」招牌菜包含檸檬魚、月亮蝦餅、金錢蝦餅等。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

2026世足冠軍賽昨日凌晨落幕由西班牙奪冠，馬辣餐飲集團宣布，旗下10大品牌同慶，全台50家門市同步推出「與王者同行」優惠。即日起至7月23日限時3天，姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加，即可享4人同行1人免費，或免費送野生大龍蝦、和牛盛合等好禮。即日起至7月23日姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加。凡4位成人同行用餐，其中至少1人對中名字/同音，即享「1人免餐費」之優惠（10%清潔費另計）。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費送價值1580元的「野生大龍蝦（價值1580元）」一隻。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送價值890元的「夢幻三大和牛盛合（價值890元）」一份。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送精緻澎湃的「鮭魚毛毛蟲壽司（價值380元）」一份。板橋凱撒大飯店宣布，今年8月父親節主題月集結飯店內各家餐廳推優惠，其中「Lotus泰饗蓮花餐廳」主打半自助式吃到飽型態，7月27日至8月13日推出「88同行歡聚」優惠，與爸爸兩人同行即享88折，板橋凱撒大飯店「Lotus 泰饗蓮花餐廳」以泰式料理為核心，供應泰國、馬來西亞、印度、越南等四國料理，以Semi-Buffet+點菜吃到飽型態、平日用餐980元+10%、假日1180元+10%，招牌菜包含月亮蝦餅、檸檬魚、魚露焦糖燉肉、薑黃醬烤鱸魚、馬來咖哩叻沙鮮蝦湯麵、越南牛肉湯麵等。