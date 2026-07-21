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吳宗憲日前在馬來西亞舉辦「憲憲同樂會」演唱會時，首度鬆口坦承早在12年前就跟前妻張葳葳離婚，並直呼自己不是一個好老公，名下財產全都留給前妻。對此，兩性專家欣西亞在臉書發文，直呼外遇的人後來用金錢彌補妻子，不是負責，只能稱為「彌補」。欣西亞吐露，20多年前，吳宗憲打著單身的名號，和許多女藝人傳出戀情，後來才公開已婚事實，但身為太太，如果丈夫一直以單身的形象生活，「那種委屈，不是旁人能理解的。」她也強調，不是要探討吳宗憲的作為，而是社會上存在的觀念，「外遇的人用金錢彌補妻子，就是很有擔當、很負責任。」但這樣的觀念其實是本末倒置，欣西亞指出，走進婚姻是兩人共同決定，有擔當是指信守承諾，也就是忠誠的展現，外遇後拿金錢，只能稱為「彌補」，而不是負責。