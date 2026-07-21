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▲GD搭高鐵KTX首爾釜山往返。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

▲GD每次出國，都是搭乘私人專機。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓流天王G-DRAGON（GD，權志龍）出道超過20年，不只是K-POP代表人物，更是公認的「版權富翁」，就算躺著一年不工作，光靠歌曲版權收入也能進帳韓幣14億元（約新台幣3100萬元）；平時出國搭乘私人專機的他，近日前往釜山出席聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會活動時，卻沒有搭飛機，也沒有出動私人專機，而是選擇韓國高鐵KTX代步，甚至興奮到拍出口指示柱，模樣笑翻粉絲與工作人員。擁有私人專機的GD，上週受邀出席在釜山舉辦的聯合國教科文組織世界遺產委員會活動，選擇搭乘KTX往返，工作人員「8lo姐」就公開他的搭車日常，只見他開心拿起手機拍下車站出口，還乖乖站在月台等車，完全沒有巨星架子；更有民眾巧遇GD，分享他一路跟著人潮排隊、走樓梯的畫面，笑稱：「整條路都好香！」引發粉絲熱烈討論。其實首爾、釜山之間除了高鐵KTX，也能搭乘國內線班機往返，但若把報到、安檢、登機、領行李等時間全算進去，KTX反而更省時省事，因此成為不少藝人跑國內行程時的首選。台灣也有類似情況，許多韓星來台工作時，如果同一天需要往返台北、高雄，也會選擇搭高鐵，像Super Junior成員東海、銀赫過去就在台北結束簽名會後，直接搭高鐵南下高雄參加櫻花季活動。雖然GD這趟低調搭高鐵，但他的財力其實是演藝圈頂尖等級，據韓媒報導，他登記在韓國音樂著作權協會的作品已接近200首，也是首位加入韓國音樂著作權協會的偶像歌手，光靠版權收入，每年就能進帳約韓幣14億元（約新台幣3100萬元）。除此之外，他還擁有團體與個人活動、品牌代言、個人品牌及房地產等多元收入，過去更曾豪砸韓幣164億元（約新台幣3.7億元）現金買下首爾頂級豪宅，也被點名是韓國首位獲官方認證邀請持有現代黑卡的藝人。GD近年與Galaxy Corporation合作後，商業價值更持續飆升，韓媒指出他短短一年就透過專輯、演唱會、節目及代言等活動，替公司創造近韓幣3000億元（約新台幣68億元）營收，個人則獲得約韓幣600億元（約新台幣13億元）結算金，成功讓公司轉虧為盈、股價上漲。