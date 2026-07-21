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總計李灝宇本場比賽3打數1安打、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率小幅上升至0.256。

「李灝宇未來的守備位置會比以前更加靈活。過去他主要集中在二壘，但現在我們會讓他分擔三壘防區。例如面對左投先發時，他就會去守三壘，托瑞斯擔任指定打擊或休兵時，李灝宇依然是二壘的主要人選。」

底特律老虎今（21）日作客芝加哥小熊，台灣怪力男李灝宇雖然因主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒復出未被列入先發，但他把握5局上的代打機會，將連續安打場次推進至5場。延長賽第10局，李灝宇擔綱二壘跑者並成功跑回突破僵局的超前分，最終老虎在10局下驚險擋住小熊反撲，以8：6抱回勝利。對於托瑞斯歸隊是否會壓縮李灝宇的出賽空間，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）給出了明確的答案表示：「會讓他分擔三壘防區。」老虎隊此役開局火力全開，首局就靠著格林（Riley Greene）的3分砲與丁格勒（Dillon Dingler）的陽春彈重創小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon），單局灌進4分。然而小熊隨即展現韌性，3局下日籍球星鈴木誠也與隊友布許（Michael Busch）演出背靠背全壘打，追成3：4落後。關鍵的5局上，老虎在1出局後攻佔一、二壘，小熊果斷換上左投羅里森（Ryan Rolison）拆彈，老虎教練團也立刻派上李灝宇代打。面對一顆偏低變速球，李灝宇精準抓到球點，敲出左外野方向初速高達106.8哩（約171.8公里）的強勁平飛安打攻佔滿壘。兩隊此後陷入拉鋸，8局下小熊哈普（Ian Happ）轟出追平兩分砲，將比數扳成5：5平手。9局下小熊一度2出局攻佔滿壘，所幸老虎終場老將簡森（Kenley Jansen）及時送出關鍵三振，將比賽逼入延長賽。突破僵局制的10局上，李灝宇奉命擔任二壘跑者。格林先擊出投手強襲安打將李灝宇推進至三壘，隨後單場雙響砲的丁格勒再揮出游擊深處內野安打，李灝宇跑回關鍵的第6分超前分。隨後老虎打線把握小熊守備失誤再補上2分大局，即使10局下小熊追回1分，老虎依然靠著穩健守備驚險守住勝果。值得一提的是，隨著主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）此役傷癒回歸，老虎隊必須從、馬格里（Ben Malgeri）與瓦倫西亞（Eduardo Valencia）3人中下放一人至3A。最終教練團決定下放捕手瓦倫西亞，讓近日打擊表現穩定的李灝宇成功留在大聯盟。對於托瑞斯歸隊是否會壓縮李灝宇的出賽空間，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）給出了相當明確且肯定的答案，並透露李灝宇將解鎖新任務：