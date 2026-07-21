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曾以《這些年那些事》奪下第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎的72歲資深演員劉德凱，近年鮮少在螢光幕前露面，近年更傳出與小16歲女友定居中國，生活重心早已移往當地。近日微博流傳一段影片及多張照片，據稱拍下劉德凱現身修車廠附近，引發不少網友關注他的近況。從照片中可見劉德凱身穿墨綠色短袖T恤、淺色工作褲，腳踩夾腳拖鞋，頭髮已幾乎全白，身形看起來比過去更加清瘦，站在一輛黑色轎車旁，不時彎腰查看車況，神情自然、打扮低調，模樣悄悄被人捕捉下來。劉德凱近年鮮少公開露面，演藝工作也大幅減少。外界多年來盛傳，他與小16歲女友感情穩定，兩人長期在中國生活，逐漸淡出演藝圈，鮮少接受媒體訪問，因此每次近況曝光，都會引起粉絲熱烈討論。劉德凱縱橫影視圈超過40年，曾演出《一簾幽夢》、《孝莊秘史》、《新月格格》等多部經典戲劇，也是瓊瑤劇代表性男星之一；2017年更憑《這些年那些事》拿下第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，演技備受肯定。