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中東局勢引發全球通膨壓力，台灣電價雖然凍漲，不過，惠譽信評今（21）日指出，台灣目前的能源價格尚未充分反映中東局勢影響，若後續電價進一步調高，將對傳統產業造成較大衝擊，尤其是能源密集度較高的上游傳統產業，而較高的能源成本將壓縮毛利率，並可能推升企業負債比率。惠譽信評亞太區企業評等副總經理 吳季愷指出，荷姆茲海峽開放後，能源供應與價格仍需較長時間恢復正常。即使荷姆茲海峽於下半年重新開放，全球能源貿易與供應鏈恢復正常仍需較長時間，預期2026年布蘭特原油價格仍將維持在較高水準，2027年將因OPEC出貨快速恢復及非OPEC產量增加，回落至每桶65美元。美國能源資訊署（EIA）預估，全球石油貿易型態將於2027年恢復至衝突前水準。惠譽認為，海峽重新開放後，貿易流向、航運模式及採購管道仍需數個月時間逐步恢復正常，顯示供應鏈調整存在明顯時滯。中東產油國亦需一段時間，才能重新取得原有市佔率。相較亞洲其他國家，台灣油氣供應幾乎未明顯減少，下游消費所受影響亦相對有限。亞洲多國則已採取需求管制措施，以降低能源使用量，像是越南、韓國：鼓勵民眾減少用電與燃油使用。惠譽指出，台灣在海峽關閉初期即透過多種方式鎖定未來進口量，使整體供應較周邊國家更為穩定。多數亞洲國家並不像台灣一樣，有財務穩健的政府支持及國營機構主導供應安排。然而，這也意味著海峽開放後，台灣可能需在較長期間內承受相對較高的能源價格。不過，高能源價格壓力仍在。惠譽認為，台灣目前的能源價格尚未充分反映於下游油價與電價。隨著財務壓力持續上升，台電面臨的電價調漲壓力正日益增加。中油同樣承受顯著財務壓力。近期台灣牌告汽油價格已開始調降，顯示在維持目前高檔天然氣價格方面正面臨壓力。若天然氣與油品價格同時迅速調降，中油將面臨更高的虧損與財務壓力。整體而言，2022年至2025年間，電價平均每年調漲約11%。惠譽指出，若後續電價進一步調高，將對傳統產業造成較大衝擊，尤其是能源密集度較高的上游傳統產業。較高的能源成本將壓縮毛利率，並可能推升企業負債比率，受影響較大的產業包括塑化、紡織纖維、鋼鐵、零售。惠譽認為，若電價上調10%，塑化與紡織纖維產業的營業虧損可能進一步擴大。在原油成本維持高檔的情況下，塑化與紡織纖維產業回復獲利趨勢的難度也將顯著提高。此外，電價調整通常不會因產業別而有明顯差異。惠譽指出，半導體及多數科技業對較高電價具備較強承受能力。然而，許多傳統產業目前仍處於產業下行循環中，承壓能力相對有限。若電價持續上升，可能進一步削弱傳統產業的財務狀況。