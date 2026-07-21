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一、 「以牙還牙」心態影響政治考量

二、 退將主張「派遣地面部隊」

三、 華府戰略辯論：空襲極限與軍事風險

美國與伊朗的軍事對抗持續升級，美軍駐中東基地與設施，近日接連遭遇伊朗飛機、飛彈與無人機襲擊，美國中央司令部（CENTCOM）陸續證實，在相關衝突中不幸陣亡與受傷的士兵越來越多。根據美媒《國會山報》報導，華府內部對於如何因應伊朗威脅的辯論亦急劇升溫，更有美軍退休將領公開呼籲，應考慮派遣地面部隊，佔領伊朗戰略要地，並重組談判團隊。約翰霍普金斯大學-高級國際研究學院（Johns Hopkins University School of Advanced International Studies）的中東問題專家納斯爾（Vali Nasr）表示，致命的以牙還牙策略，影響了川普總統的政治考量，帶來更多壓力：「如果接下來幾天，又有4、5個人受傷或死亡，或是再有美國軍艦遭到襲擊...基本上，無論交戰雙方如何看待戰爭規模或可控程度，每發生這樣的事，都會根據自身的邏輯來決定未來的走向。」納斯爾質疑，有鑑於伊朗可以輕易透過偶爾襲擊貨船，來讓船東、保險公司退縮，美國能否在不發動「更大規模的戰爭」的情況下，打破伊朗對荷姆茲海峽的控制：「美國能說的就是『我要加倍打擊你們』，但對手的基本立場則是『只要我還有一口氣，我就要讓你們付出代價』。」川普的前國家安全顧問科茨（Victoria Coates）也認為，這一波美軍的傷亡，標誌著戰爭進入新階段，而且川普當地時間週一還在自家社群平台警告，伊朗每次殺害美國士兵，都會付出數倍的代價：「這非常值得警醒，也讓我們重新認識到衝突的嚴重性，以及伊朗政權的邪惡。」曾在小布希時期擔任國防部官員的魯賓（Michael Rubin）則坦言，軍人死於戰爭，雖是可以預見的後果，但川普政府若以為發動軍事衝突可以不用造成自身人員傷亡，那著實令人震驚，而當狀況發生時，也給了華府必須做出回應的理由，試圖遏制伊朗故技重施、得寸進尺。針對光靠空襲能否達成戰略目標的疑問，美國退役中將、前川普政府高級官員凱洛格（Keith Kellogg）直言，僅憑空襲無法從根本上解決衝突、徹底終結戰局。美軍若要獲得決定性的槓桿籌碼，必須考慮派遣「地面部隊」執行針對性任務。凱洛格並補充說，派遣地面部隊不代表要一路打到德黑蘭，而是鎖定關鍵據點，採取精準戰術佔領，以達到掌控戰局的目的。同時，凱洛格也建議更換談判團隊成員：「你不需要，也不應該讓房地產經紀人，在中東戰爭期間去做談判這種事，而應該要是真正身經百戰、能講踏實地把談判做好的狠角色。」美軍官兵的傷亡，使華府內部對於是否擴大軍事行動範疇，產生廣泛討論。反對者警告，直接將地面部隊送入伊朗領土或戰略島嶼，可能面臨極高的軍事風險與長期戰術泥淖；然而，支持者則認為，若僅依賴空襲與防空攔截，不僅會消耗龐大的彈藥庫存，也難以徹底迫使伊朗讓步。隨著中東戰事蔓延，美軍如何在降低官兵傷亡的同時，有效制衡伊朗並維持區域穩定，正成為美國當局最棘手的考驗。原文連結