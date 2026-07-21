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▲蔡阿嘎（右）與二伯（左）被翻出曾在影片中，不斷拿HAHABABY跟其他品牌比較。（圖／翻攝自YouTube@TsaiAGaLife）

二伯自創親子品牌「HAHABABY」抄襲爭議持續延燒，不料又有網友翻出，她曾與老公蔡阿嘎等人一起到日本東京拍攝《嘎哥二伯帶路買》系列影片時，於日本東京造訪多家自己愛用的服飾品牌，竟直接在店內說他牌抄襲HAHABABY，不斷比較的內容讓網友不滿怒批：「超不尊重。」蔡阿嘎與二伯曾在2022年分享一系列的《嘎哥二伯帶路買》影片，其中第一集就是到日本東京介紹自己愛用的服飾品牌。首先二伯先進到法國精品品牌「CHLOE」，蔡阿嘎則與拍攝者在外面等候，看到二伯挑包包時，蔡阿嘎直呼不了解為何背那麼小包，接著還拿HAHABABY出來比較，「又沒有比HAHABABY好看。」還在二伯出來後，指著她背的HAHABABY包包大讚好看多了。接著幾人逛日本潮牌「graniph」時，二伯把一件童裝外套拿起來看，不料蔡阿嘎先大讚可愛後，竟直呼：「欸他抄你們的設計欸。」讓一旁二伯急忙搖頭否認。之後到日本親子服飾品牌「MARKEY'S」時，夫妻倆看到衣服一件約200元台幣，讓蔡阿嘎驚呼比HAHABABY便宜，二伯看到拚很多色的衣服也表示：「我覺得我如果跟廠商說我要這樣拚，他會殺鼠我。」還直呼沒辦法做，蔡阿嘎就說：「直接買就好。」這段影片在爆出抄襲爭議後，也再度被網友翻出，諷刺的是，二伯目前被列出的抄襲品牌中，就有「graniph」跟「MARKEY'S」，其中「MARKEY'S」還表示在關注該事件，會進行調查。因此網友回顧這個影片也忍不住嘲諷：「專門去日本抄襲服飾，還好意思拍片」、「他們不知道什麼叫做尊重創作，因為根本不是創作人」、「這幾個片段真的超不尊重店家欸！」