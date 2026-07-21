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主張「全揭露、全下架」 建議中央打造食品雲

▲台中市長盧秀燕今天連線主持「反毒油國是會議」。（圖／台中市政府提供，2026.07.21）

籲中央召開食安國是會議 推動制度改革

由17個縣市政府共同參與的「反毒油國是會議」今天以線上方式舉行。召集會議的台中市長盧秀燕會後公布多項初步共識，包括未來重大食安事件應比照天然災害，第一時間成立中央應變中心；食安資訊應落實「全揭露、全下架」；中央應透過科學化查察建置「食品雲」，完整掌握產品流向；同時針對中下游受害業者提出補助、融資等協助方案，並盡速召開全國食安國是會議，由中央攜手地方、產官學界推動制度改革。由盧秀燕召集、藍營及無黨籍共17個縣市政府參與的「反毒油線上國是會議」，今天上午10時30分登場。盧秀燕於上午11時45分出面說明，透露針對此次食安風暴，與會縣市首長發言相當踴躍，會後將由幕僚彙整各方意見，預計下午形成共識版本，她也將把握下午行政院會機會，向中央完整反映地方建議。盧秀燕表示，多位縣市長一致認為，這起致癌油事件波及全國，至今延燒3個星期，事件原因仍未完全釐清。未來若再發生類似重大食安事件，應比照天然災害處理模式，由中央立即成立應變中心，統一發布資訊、整合決策，避免各界資訊混亂。針對《食安法》修正方向，盧秀燕指出，應秉持「全揭露、全下架」原則，不論問題產品流向哪一層、摻入比例多少，只要含有害物質，都應完整公布資訊，讓民眾充分知情，也讓市場能及時因應。她表示此次致癌油事件中，各縣市政府為了追查流向幾乎「查得人仰馬翻」，建議中央改採更科學化的查察方式。例如產品銷售流向皆有發票及交易紀錄，可由財稅單位協助提供資訊，比起動員大量基層人力逐一清查、橫向比對，更有效率。她也建議建立全國性的「食品雲」系統，整合所有資訊，避免重複查核、重複公布。盧秀燕也認為，除了檢討上游油品自主檢驗制度，政府更應照顧遭受波及的下游業者。有縣市反映，轄內單一批發商進貨數十萬公斤油品，如今全面停賣，面臨資金周轉壓力，中央應研擬補助、補償、融資、減稅等配套措施，協助業者度過難關。盧秀燕表示，近年從毒蛋、蘇丹紅辣椒粉到此次致癌油事件，每逢重大食安危機，不僅地方政府疲於奔命，也讓民眾陷入恐慌。多位縣市首長都認為，不能只有地方召開國是會議，中央更應負起責任，儘速啟動修法與制度改革。她呼籲由總統府盡速召開全國食安國是會議，邀集中央各部會、地方政府以及產官學界共同參與，建立常態性的食安治理機制，廣納各界建言，從制度面徹底檢討與改革，避免類似食安事件一再重演。