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▲一週蒸發650億！戴爾富豪寶座讓給祖克柏（圖／路透社／達志影像）

美國時間7月20日，Meta執行長祖克柏重返世界第五大富豪寶座。這次排名翻轉的原因並非祖克柏財富暴增，而是由麥可戴爾領導的硬體公司戴爾股價持續下跌，讓戴爾在富豪榜上的排名被反超。自6月創下歷史新高以來，戴爾股價便一路呈下降趨勢。根據Forbes報導，截至20日下午，戴爾股價下跌3.3%，此前一週股價更重挫了8.8%。自6月1日交易時段創下469美元的歷史新高以來，戴爾股價累計跌幅已超過18%。持有約2.657億股戴爾股票的麥可戴爾，其淨資產因此估計為2,211億美元（約新台幣7.17兆元），較前一週減少了20億美元（約新台幣650億元），排名也因此跌至祖克柏（約2,221億美元，約新台幣7.22兆元）之後。相較之下，Meta股價一度下跌1.6%，但在收盤前被買回，最終收盤價幾乎與前一日收盤價持平，成為這波排名翻轉的關鍵推手。值得一提的是，戴爾與祖克柏這場世界前五名的爭奪戰，今年來其實已經來回好幾輪。5月底，戴爾曾因單日暴漲32.1%（創下該股史上最佳單日交易紀錄）一舉超車祖克柏；6月中旬又超越甲骨文創辦人艾里森登上全球第五；到了6月底，戴爾財富一度衝到超越巴菲特、黃仁勳、比爾蓋茲，年初至今身家暴增770億美元，漲幅僅次於馬斯克，顯示這個排名這幾個月一直處於激烈拉鋸戰狀態。儘管近期呈下跌趨勢，戴爾股價年初至今仍實現了驚人的200%漲幅。麥可戴爾今年年初的淨資產為1,410億美元（約新台幣4.57兆元），與2020年最低跌至229億美元（約新台幣7,430億元）相比，其淨資產已飆升864%。戴爾計劃於8月公佈第二季財報，Meta也將於下週發布財報，市場正密切關注後續財報表現，是否能左右這場排名爭奪戰的下一輪走向。戴爾之所以能在短短一年內財富暴增，主因是已成為資料中心的主要供應商，也是全球人工智慧基礎設施建設熱潮的最大受益者之一。受此影響，戴爾上一季銷售額飆漲88%，股價也上漲39%，創下歷史新高，人工智慧伺服器銷售額更實現驚人的757%年成長，預計全年銷售額將超過600億美元（約新台幣1.95兆元）。今年第一季成為戴爾股東的美國總統川普，也強烈推薦投資該公司，並公開告訴投資者和交易員「現在就買入戴爾股票」。查證發現，戴爾去年12月曾捐贈62.5億美元，支持川普政府推動的「川普帳戶」兒童投資帳戶計畫，該計畫被納入所謂「一個大而美法案」中，顯示戴爾與川普政府之間存在實質的政策合作關係，這也是川普公開力挺戴爾股票的部分背景。麥可戴爾1984年、年僅19歲時僅靠1,000美元本金，在德州大學宿舍組裝客製化電腦起家，如今能重返全球富豪前五，堪稱老牌科技創業家逆勢翻紅的最新案例。