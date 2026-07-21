炎熱的夏天吹冷氣覺得不夠涼時，許多人直覺拿起遙控器把設定溫度調得更低，但這個動作其實是吃電怪獸！日本空調大廠大金實測發現，冷氣不涼時只要按下一鍵改開「強風」，不僅降溫更快，耗電量甚至比「調低一度」省下一倍電力。此外，不少人習慣開「弱風」省電，其實也是適得其反的吃電地雷！

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🟡 冷氣不涼別急著降溫！按下強風耗電量省一半
許多民眾在夏季午後覺得室內不夠涼時，習慣直接將冷氣溫度調低一至二度。日本知名空調廠商大金進行實測，比對「設定溫度調低一度」與「保持原溫度並將風量改為強風」的耗電量。結果顯示，調低一度的消費電力量達 1.13 kWh；而按鍵切換至「強風」模式時，消費電力量僅有 0.52 kWh。改開強風不僅能加速冷空氣循環，耗電量更直接減少了一半以上

▲日本大金實測數據顯示，午後將冷氣風量切換為「強風」（藍線：0.52kWh），比直接調低設定溫度一度（灰線：1.13kWh）省下超過一半的耗電量。（圖／翻攝自日本大金官網daikin.co.jp）
▲日本大金實測數據顯示，午後將冷氣風量切換為「強風」（藍線：0.52kWh），比直接調低設定溫度一度（灰線：1.13kWh）省下超過一半的耗電量。（圖／翻攝自日本大金官網daikin.co.jp）
🟡 為什麼改強風能省電？關鍵全出在壓縮機運轉
為什麼加大風量反而能省下一倍的電？日本大金進一步說明，冷氣最吃電的關鍵元件是「壓縮機」，約占整體運轉耗電量的八成。當民眾按鈕降溫時，壓縮機必須全力加壓運轉以抽取熱量，會消耗大量電力；相對地，開啟強風雖然使風扇轉速加快，但風扇馬達所消耗的電量極微。透過氣流加速帶走體表熱量，體感溫度迅速下降，即可在不增加壓縮機負擔的情況下達到涼爽效果。

🟡 遙控器切換自動風最省電！弱風反成吃電怪獸
除了急著調低溫度外，許多人為了省電習慣將風量定在「弱風」，這也是常見的遙控器地雷。大金實測發現，冷房初期開弱風會導致熱交換效率極差、室內降溫過慢，迫使壓縮機長時間維持高負載運轉。相對地，若直接選擇「自動」模式，冷氣會先以強風迅速達到指定溫度，再自動轉為微風維持恆溫，不僅體感最舒適，整體耗電量更比弱風狂省近三成

▲日本大金實測數據顯示，白天將冷氣風量設為「自動」（藍線：2.79kWh），比開「弱風」（灰線：3.85kWh）能省下近三成的耗電量。（圖／翻攝自日本大金官網daikin.co.jp）
▲日本大金實測數據顯示，白天將冷氣風量設為「自動」（藍線：2.79kWh），比開「弱風」（灰線：3.85kWh）能省下近三成的耗電量。（圖／翻攝自日本大金官網daikin.co.jp）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...