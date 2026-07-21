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晶片變便宜 張建一：台積電不受影響

AI產業近年蓬勃發展，但也不時被說已經陷入泡沫化，甚至隨時可能泡沫破裂。台經院長張建一今（21）日受訪時直言，AI是一個大趨勢，本身不會泡沫，「但是AI很多新創會泡沫、會破產」，但短期之內仍看好台灣經濟發展，預告台經院今年經濟預測也會破10%。對於今年經濟預測，他說，未來AI的商機至少到2028年都沒問題，預告台經院今年經濟預測應該也會破10%；若台灣今年經濟成長率達10%，明年應會有不錯成績，但考慮到高基期因素，若明年還出現8%以上經濟成長率，那便代表整個AI的需求真的是非常的強勁。華爾街近期對AI提出多項示警。Chanos & Co. 創辦人 Jim Chanos 表示，將這波 AI 基建熱與 1990 年代末的網路基礎建設泡沫相比，認為這次情況更糟；科技產業評論人Ed Zitron分析，真正的AI泡沫其實是「OpenAI泡沫」，若OpenAI未來商業模式無法成立，恐成為AI時代的「雷曼兄弟」。對此，張建一說，2000年發生網路發展也出現泡沫化，但像是Google、 Amazon等公司都留下，對於人類網路時代有很大貢獻。同樣的道理也會發生在AI， 現階段AI最大困境在於算力、詞元（token）太貴，這必須隨著新晶片產能開出後會愈來愈便宜，那麼AI應用就會發揮出來；現在大家一窩蜂都在AI，很多新創公司出現，遲早就是很多公司都會消失，但並不代表產業會不見，反而讓產業可以活更久，讓應用可以發揚光大。當AI晶片變得更便宜，對於台灣經濟有什麼影響？張建一說，「不會啊，因為台積電賺他應該賺的錢啊！」現在台積電是產能開不出來，尤其是先進封裝、CoWoS，但這並非刻意降低產能，而是蓋晶圓廠就是需要時間，不是說馬上擴產就可以解決的，認為對台灣的AI紅利商機還可以持續蠻久的。放眼目前美股、韓股跟台股都出現科技股修正潮，張建一說，每個國家資本市場不太一樣，像是韓國就很像賭博，單股ETF槓桿都是2倍的、3倍以上，一下熔斷、漲很高；台灣金管會確實不會允許這種情況，表示全球股市屬於「漲多回檔」，反而你直接漲上去，泡沫很快就出現，認為不是壞事。