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2026年世界盃盛大落幕，國際足總（FIFA）今（21）日正式公布最新男子足球世界排名。在決賽延長賽以1：0絕殺阿根廷奪冠的西班」，順利擠下阿根廷重返睽違已久的世界第一王座。而本屆世足表現亮眼的挪威則暴衝12名闖進前20；反觀在小組賽就黯然淘汰的韓國男足，排名狂跌7名摔出世界前30大關，創下近4年7個月以來的最慘紀錄。根據FIFA公布的最新排名，西班牙在世界盃決賽擊敗衛冕軍阿根廷後，躍居世界第1，痛失冠軍寶座的阿根廷則退居第2。第3名與第4名依舊由法國與英格蘭拿下，雖然英格蘭在季軍戰以6：4血洗法國，但法國憑藉先前累積的積分優勢仍守住季軍名次。第5至第10名依序為巴西、摩洛哥、葡萄牙、比利時、荷蘭以及地主國墨西哥。其中，葡萄牙在16強慘遭西班牙淘汰後排名滑落至第7；而身為東道主之一的墨西哥在小組賽3戰全勝並殺入16強，排名一口氣暴升4名攀升至世界第10，創下自2022年3月以來首度重返世界前十的佳績。本屆世界盃出現不少令人驚豔的黑馬，其中由超級球星哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊無疑是最大贏家。挪威在淘汰賽階段上演神仙打架，爆冷擊敗強權巴西殺進八強，創下隊史在世界盃的最佳戰績，最新排名更是飆升12名衝上世界第19，寫下自2011年以來的最高名次。此外，闖進八強的瑞士也上升5名來到第15位；南美勁旅巴拉圭上升7名來到第34名；非洲黑馬迦納暴衝8名來到第65名；而世界盃締造驚奇的維德角也上升3名位居第64名。日本隊在世界盃表現穩健，排名微幅上升1名來到世界第17，持續穩居亞洲第一的寶座，也是亞洲唯一擠進世界前20強的頂尖勁旅；伊朗則以世界第22名緊追在後，澳洲位居第28名。最大的輸家莫過於韓國。韓國在小組賽僅繳出1勝2敗的慘澹成績單提前打包回國，導致世界排名直接崩盤狂跌7名、退至世界第32名（亞洲第4），這也是韓國隊自2021年12月以來，首度跌出世界前30名之外，創下近4年7個月以來的最低排名；另一支亞洲勁旅烏茲別克也大幅下滑10名退至第60名。