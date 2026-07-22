氣象署高溫警報頻發，夏天吹冷氣消暑又怕電費爆表，許多人認為幫室外機遮陽能省電，然而日本空調大廠大金空調進行實測，發現這個大家都以為正確的冷氣省電方法藏致命誤區，要是安裝方式錯誤，不僅無法省電，電費反而會暴增近三成！
🟡過半民眾踩遮陽雷區！大金實測反暴增三成電
許多民眾為了避免室外機受太陽直射，會在機器上方加裝遮陽布、隔熱墊甚至整台包覆。空調大廠大金（Daikin）調查發現，有 22.9% 的民眾誤以為「將室外機完全覆蓋遮陽最省電」。為此，大金實際測試11小時消耗電力量，結果顯示，通風良好的室外機耗電 2.77 kWh，而遮擋住風口的室外機耗電竟高達 3.87 kWh，電費直接暴增近三成！
🟡遮擋風口致散熱不良！迫使壓縮機高負擔運轉
為什麼好心幫室外機遮陽，最後卻變成了吃電怪獸？專家說明，冷氣運作的核心原理是透過室外機將室內的熱量排放至戶外。許多市售遮陽罩或布簾若掛得太低，會直接遮擋住室外機側面的吸風口或正面的排風口。當空氣無法順暢對流，熱氣就會積聚在機身內部，迫使冷氣心臟「壓縮機」必須加倍加壓運轉，進而消耗大量電力，甚至可能造成機器過熱當機。
🟡保持通風間距是關鍵！正確打造遮陰省電環境
那麼究竟該如何正確幫室外機降溫以達到節能效果？大金團隊建議，正確的遮陰原則是「只擋陽光，不擋風流」。若要加裝遮陽板，務必與機身頂部及周圍保持 15 至 30 公分以上的通風距離，絕不能遮蓋到側面與正面的散熱孔。此外，在室外機周邊牆面或地面潑水利用蒸發散熱，或是利用高大盆栽在遠處創造陰影，才是既安全又能真正節省電費的黃金法則。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多民眾為了避免室外機受太陽直射，會在機器上方加裝遮陽布、隔熱墊甚至整台包覆。空調大廠大金（Daikin）調查發現，有 22.9% 的民眾誤以為「將室外機完全覆蓋遮陽最省電」。為此，大金實際測試11小時消耗電力量，結果顯示，通風良好的室外機耗電 2.77 kWh，而遮擋住風口的室外機耗電竟高達 3.87 kWh，電費直接暴增近三成！
為什麼好心幫室外機遮陽，最後卻變成了吃電怪獸？專家說明，冷氣運作的核心原理是透過室外機將室內的熱量排放至戶外。許多市售遮陽罩或布簾若掛得太低，會直接遮擋住室外機側面的吸風口或正面的排風口。當空氣無法順暢對流，熱氣就會積聚在機身內部，迫使冷氣心臟「壓縮機」必須加倍加壓運轉，進而消耗大量電力，甚至可能造成機器過熱當機。
那麼究竟該如何正確幫室外機降溫以達到節能效果？大金團隊建議，正確的遮陰原則是「只擋陽光，不擋風流」。若要加裝遮陽板，務必與機身頂部及周圍保持 15 至 30 公分以上的通風距離，絕不能遮蓋到側面與正面的散熱孔。此外，在室外機周邊牆面或地面潑水利用蒸發散熱，或是利用高大盆栽在遠處創造陰影，才是既安全又能真正節省電費的黃金法則。