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針對台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日因問題油爭議頻頻開嗆中央，並號召民眾參與725遊行一事，民進黨發言人林楚茵今（21）日嚴正表示，蔣萬安與盧秀燕面對自身市政爭議，永遠只有「甩鍋中央」一招來掩飾無能，甚至不惜將食安問題政治化。他呼籲，當前應是中央地方攜手守護食安之際，而非藉由政治動員號召群眾上街製造對立與恐慌，此舉只會更加凸顯自身的荒謬與正當性不足。林楚茵指出，台北市自今年初以來市政爭議接連不斷，從鼠患、密室逃脫安全疑慮、內湖淹水、天價遮陽傘、粗暴砍樹到食安問題，近期更爆發幼兒園集體虐童案，該幼兒園甚至將蔣萬安的感謝卡當作招牌，家長向市府陳情卻未獲回應，直到召開記者會引發輿論沸騰，蔣萬安才「慢半拍」出面表態，隨後又急著卸責稱「中央罰則過輕」，毫無首都市長應有的擔當。他批評，蔣萬安面對市政檢驗，只會開嗆監督議員、痛罵中央，甚至進行荒謬的政治動員營造共主姿態，企圖轉移執政無能的焦點。林楚茵續指，盧秀燕的市政表現同樣令人堪憂，不僅先前爆發非洲豬瘟、廚餘處理、垃圾山及焚化爐等爭議，近期更被議員質疑即將卸任，但「大台中轉運中心」與「水湳轉運中心」的啟用時間卻一延再延。他說，盧市府對民生建設一拖再拖，盧秀燕卻還有時間北上聲援「接力絕食」的作秀民代，「蔣萬安與盧秀燕正事不做卻忙著上街遊行，讓北市受虐孩童乏人照料，讓台中通勤民眾無車可搭，兩人顯然是選擇棄市民不顧，只為成全自身的政治前途」。林楚茵強調，面對食安爭議，民進黨政府絕不迴避，正全力補強《食安法》不足之處，然而國民黨全黨將食安作為政治操作工具，既無具體政策訴求，只顧挑起民眾恐慌與社會對立，完全是一場政治鬧劇，當前中央與地方應攜手合作，儘速解決食安危機並檢討補強機制，讓全國國人吃得安心，這才是當前最重要的事情。