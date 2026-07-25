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▲潘若迪當初買了股價400元的股票，一度漲到1200元，結果放到忘記現在只剩下40幾塊。（圖／綜藝OK啦YT）

許多藝人會上節目分享投資經驗，男星潘若迪曾在節目《綜藝OK啦》中透露，自己因聽信朋友報明牌，慘賠400萬。潘若迪表示因為沒有天天盯盤，放著放著就忘了，股價從1200塊跌到現在剩下40塊，無奈只能繼續擺著，苦笑：「等到它真的翻過來，我大概人也走了欸！」潘若迪投資股票20年，先前曾在節目中表示，自己主持過許多上市上櫃公司的尾牙、活動，因此認識不少主管，常常會向他「報明牌」。潘若迪直言買完放著結果就忘記了，那時400元買一度漲到1200元，但他卻沒賣，結果現在只剩下40幾塊，眼看沒辦法賣只好繼續放著，並苦笑說：「等到它真的翻過來，我大概人也走了。」此外，潘若迪在多年前也透露本身真的不會投資理財，雖有投資股票，但屬於「只會買不會賣」，也從來不看數字，所以幾乎賺到的都是配股的利息錢，直呼：「不管漲跌都不關我的事。」沒想到卻踢到鐵板，直接被套牢。潘若迪表示本想做其他投資，某天接到房仲朋友打來說：「我們現在有個非常好的建案，綠化率可以佔到40％。」而他卻幽默回：「我這邊的綠化率大概80％。」對方一聽驚問他住在哪個縣市，而潘若迪則苦笑：「我住在股市。」認為自己沒那個命碰股票，也沒有安全感，決定把錢拿來投資個人健康產業。