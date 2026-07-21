2026漫畫博覽會即將登場，代理商羚邦今年集結旗下25大人氣IP，帶來數百款全新周邊、限定福袋、滿額贈活動，以及《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》漫博限定電影套票。《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《GACHIAKUTA》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》、《我推的孩子》等熱門作品都將推出新品，搶攻粉絲暑假荷包。
兩種價位限定福袋登場 冷氣毯、後背包一次收藏
羚邦於本屆漫博推出1200元及1000元兩種限定福袋，1200元福袋方面，《咒術迴戰》收錄價值1400元的後背包與大桌墊；《我的英雄學院》則包含後背包、大桌墊及絨毛吊飾；《排球少年!!》推出大型後背包與絨毛卡套組合。《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》福袋收錄萬用冷氣毯及大型掛軸，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》則搭配萬用冷氣毯與方形小抱枕。
1000元福袋同樣集結多部人氣作品，包括《藍色監獄》大桌墊、金屬徽章壓克力組與方形小抱枕；《GACHIAKUTA》緹花毛巾、掛繩卡套、大桌墊及盲抽饅頭娃；《我推的孩子》海報組、方形抱枕及大桌墊。除此之外，《我內心的糟糕念頭》福袋內含胸部滑鼠墊、方形小抱枕及壓克力畫板；《天官賜福》則推出光柵明信片、玻璃對杯組、方形小抱枕與壓克力畫板。
《吉伊卡哇》電影套票開賣 熱氣球吊飾每人限購一組
即將上映的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》也將推出漫畫博覽會限定電影套票，售價350元的套票包含電影交換券一張及限定海報收藏小卡，每人限購4組。另有售價890元的「熱氣球充氣吊飾套票」，內容包含電影交換券一張及熱氣球造型充氣吊飾一個，每人限購1組。
《咒術迴戰》第三季新品亮相 死滅迴游撲克牌登場
配合《咒術迴戰》第三季，羚邦推出小金蟲單肩包、不織布時尚購物袋、4款長抱枕、「死滅迴游」劇照撲克牌及針織襪等生活周邊，讓粉絲將作品元素融入日常。
話題新番《GACHIAKUTA》則帶來11款角色立繪系列商品、10款劇照壓克力牌、後背包及服飾周邊。其中，還原人氣角色「恩琴」造型的長風衣與標誌性雨傘，預計將成為本屆漫博焦點商品。
《我的英雄學院》推10周年系列 見證綠谷出久成長
迎向最終章的《我的英雄學院 FINAL SEASON》推出10周年紀念系列，包括綠谷出久10周年壓克力立牌、貼紙及A3海報組，呈現角色從青澀少年一路成長的歷程。現場也將販售綠谷與爆豪對視劇照一卡通、最終季角色立繪周邊及任務手提包等新品。
《排球少年!!》商品陣容則包含LINKU系列6款壓克力鑰匙圈、校服系列金屬書籤、壓克力相吸鑰匙圈、角色胸章、壓克力立牌、跑步款壓克力牌、壓克力夾、毛巾、附收納套運動水壺，以及西瓜造型壓克力搖搖吊牌。
怪獸8號、我獨自升級新品齊發 多部人氣動畫加入戰局
其他熱門IP也將推出全新周邊。《怪獸8號》帶來鳴海角色壓克力立牌、多位隊員雙面長抱枕及長海報組；《我獨自升級》推出影子軍團壓克力場景組；《藍色監獄 S2》則有角色立繪壓克力立牌。
《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》推出櫻花壓克力相框；《我內心的糟糕念頭》則帶來冷氣毯、30公分大型立牌、無框畫、線圈鑰匙圈及長抱枕。《我推的孩子》第三季也推出劇照壓克力立牌、PVC雙用托特包及多功能大桌墊，提供粉絲更多收藏選擇。
《遊戲人生》泳裝系列登場 《多聞》周邊首次亮相
經典作品《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》推出全新泳裝限定系列，包括4款泳裝插圖壓克力商品、海報組及大桌墊，再度呈現空與白等角色魅力。
《現在的是哪一個多聞!?》則帶來6款明信片、5款壓克力立牌，以及胸章、鑰匙圈、L夾、拼圖和應援扇等周邊，作品首次加入羚邦漫博商品陣容便推出完整系列。
《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》也推出4款角色壓克力立牌、抱枕、壓克力色紙及L夾等全新商品，讓粉絲將作品中的甜蜜氛圍帶回家。
單筆滿2000元送限定周邊 贈品依日期更換
漫博活動期間，粉絲於羚邦攤位單筆消費滿2000元，即可獲得限定贈品。7月23日至24日贈送《沒收有罪式神》限定胸章組；7月25日至27日則贈送限定壓克力「法槌」，數量有限，送完為止。
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羚邦於本屆漫博推出1200元及1000元兩種限定福袋，1200元福袋方面，《咒術迴戰》收錄價值1400元的後背包與大桌墊；《我的英雄學院》則包含後背包、大桌墊及絨毛吊飾；《排球少年!!》推出大型後背包與絨毛卡套組合。《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》福袋收錄萬用冷氣毯及大型掛軸，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》則搭配萬用冷氣毯與方形小抱枕。
1000元福袋同樣集結多部人氣作品，包括《藍色監獄》大桌墊、金屬徽章壓克力組與方形小抱枕；《GACHIAKUTA》緹花毛巾、掛繩卡套、大桌墊及盲抽饅頭娃；《我推的孩子》海報組、方形抱枕及大桌墊。除此之外，《我內心的糟糕念頭》福袋內含胸部滑鼠墊、方形小抱枕及壓克力畫板；《天官賜福》則推出光柵明信片、玻璃對杯組、方形小抱枕與壓克力畫板。
即將上映的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》也將推出漫畫博覽會限定電影套票，售價350元的套票包含電影交換券一張及限定海報收藏小卡，每人限購4組。另有售價890元的「熱氣球充氣吊飾套票」，內容包含電影交換券一張及熱氣球造型充氣吊飾一個，每人限購1組。
配合《咒術迴戰》第三季，羚邦推出小金蟲單肩包、不織布時尚購物袋、4款長抱枕、「死滅迴游」劇照撲克牌及針織襪等生活周邊，讓粉絲將作品元素融入日常。
話題新番《GACHIAKUTA》則帶來11款角色立繪系列商品、10款劇照壓克力牌、後背包及服飾周邊。其中，還原人氣角色「恩琴」造型的長風衣與標誌性雨傘，預計將成為本屆漫博焦點商品。
迎向最終章的《我的英雄學院 FINAL SEASON》推出10周年紀念系列，包括綠谷出久10周年壓克力立牌、貼紙及A3海報組，呈現角色從青澀少年一路成長的歷程。現場也將販售綠谷與爆豪對視劇照一卡通、最終季角色立繪周邊及任務手提包等新品。
《排球少年!!》商品陣容則包含LINKU系列6款壓克力鑰匙圈、校服系列金屬書籤、壓克力相吸鑰匙圈、角色胸章、壓克力立牌、跑步款壓克力牌、壓克力夾、毛巾、附收納套運動水壺，以及西瓜造型壓克力搖搖吊牌。
其他熱門IP也將推出全新周邊。《怪獸8號》帶來鳴海角色壓克力立牌、多位隊員雙面長抱枕及長海報組；《我獨自升級》推出影子軍團壓克力場景組；《藍色監獄 S2》則有角色立繪壓克力立牌。
《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》推出櫻花壓克力相框；《我內心的糟糕念頭》則帶來冷氣毯、30公分大型立牌、無框畫、線圈鑰匙圈及長抱枕。《我推的孩子》第三季也推出劇照壓克力立牌、PVC雙用托特包及多功能大桌墊，提供粉絲更多收藏選擇。
經典作品《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》推出全新泳裝限定系列，包括4款泳裝插圖壓克力商品、海報組及大桌墊，再度呈現空與白等角色魅力。
《現在的是哪一個多聞!?》則帶來6款明信片、5款壓克力立牌，以及胸章、鑰匙圈、L夾、拼圖和應援扇等周邊，作品首次加入羚邦漫博商品陣容便推出完整系列。
《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》也推出4款角色壓克力立牌、抱枕、壓克力色紙及L夾等全新商品，讓粉絲將作品中的甜蜜氛圍帶回家。
漫博活動期間，粉絲於羚邦攤位單筆消費滿2000元，即可獲得限定贈品。7月23日至24日贈送《沒收有罪式神》限定胸章組；7月25日至27日則贈送限定壓克力「法槌」，數量有限，送完為止。