暑假最大動漫盛會來了！第25屆漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，迎來25週年，今年集結約120家廠商、超過1200個攤位，更同步舉辦「台灣國際電玩電競產業展」及「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」，一張門票暢遊三大展。除了百位台日韓嘉賓輪番登場，還有任天堂、Cygames、日本館、臺灣漫畫館等大型展區，以及25週年限定集點活動，《NOWNEWS今日新聞》以下整理時間、地點及必逛亮點一次看。
🟡 第25屆漫畫博覽會活動資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP
百位嘉賓登場 36場舞台活動接力
今年A、B舞台共規劃36場活動，集結日本聲優、漫畫家、動畫導演、遊戲繪師、偶像團體及台灣創作者。日本漫畫家包括《青春之箱》作者三浦糀、《總之就是很可愛》作者畑健二郎、《極樂街》作者佐乃夕斗、《雷雷雷》作者ヨシアキ、《螢火蟲的出嫁》畫家橘オレコ、《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》作者まにお等人。
聲優則有《GACHIAKUTA》小西克幸、《偶像大師 閃耀色彩》山根綺、川口莉奈等嘉賓，除此之外，《課金派戀愛》作者HOM、李崇萍、依歡等台灣漫畫家也將舉辦簽名會，讓粉絲近距離交流。
日本館28場活動 青山渚、NIJISANJI都來了
「ICHIBAN JAPAN日本館」今年安排了28場舞台活動，邀集24組來自台灣、日本的嘉賓，涵蓋聲優、VTuber、Virtual Artist、漫畫家、偶像、樂團及時裝秀。人氣聲優青山渚將舉辦見面會與迷你Live。
NIJISANJI旗下「3SKM」再度來台、「AYAKAKI」首度在台亮相；《落第忍者亂太郎》作者尼子騷兵衛也將首度訪台，並配合40週年紀念原畫展展出珍貴手稿。舞台還有12組「TIF ASIA TOUR 2026」台日偶像、日本女子樂團DARUMA Rollin'、人氣演員堀海登、Coser尊みを感じて桜井、Virtual Artist HACHI等輪番登場。
任天堂、Cygames領軍 熱門新作一次玩
同步舉辦的台灣國際電玩電競產業展集結任天堂、Cygames、橘子集團、宇峻奧汀、鈊象電子、So-net Taiwan等品牌。任天堂將帶來Nintendo Switch 2新作《Pokémon Pokopia》，以及《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》試玩，現場另設有《Pikmin Bloom》AR拍照區及授權商品販售區。
Cygames 將於現場公開《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》最新資訊，《藍色星原：旅謠》也將開放體驗；MOZA Racing打造專業模擬賽車區，Gamers Con 2026則推出AR、AI及體感互動內容。
臺灣漫畫館集結75部作品 打造臺漫追星現場
今年《臺灣漫畫館》以「一起來追星吧！」為主題，攜手39家合作單位、出版社及CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN、Renta！亂搭四大平台，展出75部精選臺漫作品，並販售超過200部臺漫及周邊。
展區安排12場舞台活動，包括《朵莉 DOLLY》演員姚愛寗、紀培慧、邱以太見面會、《死神不活了》動畫前導片首映、《二零七之骨》簽名會、漫畫聲演及漫改音樂劇等內容。
曼迪、木棉花動漫大廠齊聚 限定福袋、新品搶先買
動漫代理商曼迪傳播今年集結《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》及《EVANGELION新世紀福音戰士》等人氣作品，帶來近2000款動漫商品、8款限定福袋、抽卡機及滿額抽獎活動。
木棉花則以《黃泉使者》打造主題入口，並集合《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《莉可麗絲》等作品，推出漫博首賣新品、6款限定福袋及多重滿額贈，成為今年動漫商品區的重要必逛攤位。
25週年限定活動 集點、抽獎、文化幣一次整理
為迎接25週年，漫博推出歷年最大規模的「集點GO好康」活動，串聯32個任務攤位，完成指定任務即可兌換25週年紀念幣、100元折價券及御守造型悠遊卡等限定贈品。
超過50個攤位支援文化幣消費，創下歷年新高；購票民眾還可參加抽獎，有機會把iPhone 16、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch及AirPods等大獎帶回家，每日前100名排隊民眾還可獲得限量漫寶零錢包等贈品。
原創IP風雲榜、動漫捐血同步登場
除了逛展購物，第五屆「原創IP風雲榜」也將於7月23日開幕首日頒獎，漫畫組由《課金派戀愛》奪冠，小說組第一名則由《陽明山女子派出所》獲得。
漫畫博覽會今年也將首度攜手台北捐血中心舉辦「動漫捐血公益活動」，7月23日至25日完成捐血即可獲得限量動漫周邊，希望號召動漫迷一起做公益。
🟡 第25屆漫畫博覽會必看整理
📌 2026漫博買票攻略！
📌 宇峻奧汀進駐漫博！
📌 漫博日本館卡司超豪華！
📌 TIF ASIA TOUR 進軍2026漫博！
📌 哥吉拉攻佔漫博！
📌 2026漫博曼迪必逛！
📌 木棉花6大福袋、滿額贈一次看
📌 任天堂進攻漫博！
📌 《三國群英傳》漫博搶試玩、Coser小喬現身
📌 2026漫博「臺灣漫畫館」必看！
📌 2026漫博角川首推「雙館分流」！
📌 《FINAL FANTASY XIV》繁中版前進漫博！
📌 《原神》插畫集2026漫博首賣
📌 「22/7」跨次元聲優偶像7/24漫博見面會！
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📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP
百位嘉賓登場 36場舞台活動接力
今年A、B舞台共規劃36場活動，集結日本聲優、漫畫家、動畫導演、遊戲繪師、偶像團體及台灣創作者。日本漫畫家包括《青春之箱》作者三浦糀、《總之就是很可愛》作者畑健二郎、《極樂街》作者佐乃夕斗、《雷雷雷》作者ヨシアキ、《螢火蟲的出嫁》畫家橘オレコ、《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》作者まにお等人。
聲優則有《GACHIAKUTA》小西克幸、《偶像大師 閃耀色彩》山根綺、川口莉奈等嘉賓，除此之外，《課金派戀愛》作者HOM、李崇萍、依歡等台灣漫畫家也將舉辦簽名會，讓粉絲近距離交流。
「ICHIBAN JAPAN日本館」今年安排了28場舞台活動，邀集24組來自台灣、日本的嘉賓，涵蓋聲優、VTuber、Virtual Artist、漫畫家、偶像、樂團及時裝秀。人氣聲優青山渚將舉辦見面會與迷你Live。
NIJISANJI旗下「3SKM」再度來台、「AYAKAKI」首度在台亮相；《落第忍者亂太郎》作者尼子騷兵衛也將首度訪台，並配合40週年紀念原畫展展出珍貴手稿。舞台還有12組「TIF ASIA TOUR 2026」台日偶像、日本女子樂團DARUMA Rollin'、人氣演員堀海登、Coser尊みを感じて桜井、Virtual Artist HACHI等輪番登場。
同步舉辦的台灣國際電玩電競產業展集結任天堂、Cygames、橘子集團、宇峻奧汀、鈊象電子、So-net Taiwan等品牌。任天堂將帶來Nintendo Switch 2新作《Pokémon Pokopia》，以及《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》試玩，現場另設有《Pikmin Bloom》AR拍照區及授權商品販售區。
Cygames 將於現場公開《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》最新資訊，《藍色星原：旅謠》也將開放體驗；MOZA Racing打造專業模擬賽車區，Gamers Con 2026則推出AR、AI及體感互動內容。
今年《臺灣漫畫館》以「一起來追星吧！」為主題，攜手39家合作單位、出版社及CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN、Renta！亂搭四大平台，展出75部精選臺漫作品，並販售超過200部臺漫及周邊。
展區安排12場舞台活動，包括《朵莉 DOLLY》演員姚愛寗、紀培慧、邱以太見面會、《死神不活了》動畫前導片首映、《二零七之骨》簽名會、漫畫聲演及漫改音樂劇等內容。
動漫代理商曼迪傳播今年集結《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》及《EVANGELION新世紀福音戰士》等人氣作品，帶來近2000款動漫商品、8款限定福袋、抽卡機及滿額抽獎活動。
木棉花則以《黃泉使者》打造主題入口，並集合《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《莉可麗絲》等作品，推出漫博首賣新品、6款限定福袋及多重滿額贈，成為今年動漫商品區的重要必逛攤位。
為迎接25週年，漫博推出歷年最大規模的「集點GO好康」活動，串聯32個任務攤位，完成指定任務即可兌換25週年紀念幣、100元折價券及御守造型悠遊卡等限定贈品。
超過50個攤位支援文化幣消費，創下歷年新高；購票民眾還可參加抽獎，有機會把iPhone 16、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch及AirPods等大獎帶回家，每日前100名排隊民眾還可獲得限量漫寶零錢包等贈品。
除了逛展購物，第五屆「原創IP風雲榜」也將於7月23日開幕首日頒獎，漫畫組由《課金派戀愛》奪冠，小說組第一名則由《陽明山女子派出所》獲得。
漫畫博覽會今年也將首度攜手台北捐血中心舉辦「動漫捐血公益活動」，7月23日至25日完成捐血即可獲得限量動漫周邊，希望號召動漫迷一起做公益。
📌 2026漫博買票攻略！
📌 宇峻奧汀進駐漫博！
📌 漫博日本館卡司超豪華！
📌 TIF ASIA TOUR 進軍2026漫博！
📌 哥吉拉攻佔漫博！
📌 2026漫博曼迪必逛！
📌 木棉花6大福袋、滿額贈一次看
📌 任天堂進攻漫博！
📌 《三國群英傳》漫博搶試玩、Coser小喬現身
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