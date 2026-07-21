倒數兩天！2026年第25屆漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，購票除可入場外，還能兌換限量贈品、參加抽獎活動，一票暢遊漫畫博覽會、電玩電競產業展及台北國際電影玩具暨玩具創作大展。隨著開展進入倒數，《NOWNEWS今日新聞》整理漫畫博覽會門票購買方式、票價、預售優惠及現場購票資訊，想省錢或臨時決定衝漫博，都能一次掌握。
預售票150元 7月22日前都買得到
漫畫博覽會今年推出「預售單日票150元」，比展期間票價便宜30元，預售時間自6月5日起至7月22日止。民眾可透過全家便利商店FamiPort 機台、FamiTicket 網站、My FamiPort App，以及電子票系統購買預售票。其中，FamiTicket 網站也支援文化幣付款，符合資格的民眾可善加利用。
展期間180元 現場早上7點30分開賣
若錯過預售，也能於展覽期間購票。7月23日至27日展期間，「單日票售價180元」，可透過全家便利商店、FamiTicket網站、My FamiPort App、電子票系統及展場現場購買。
現場售票每天上午7時30分開始，其中7月23日至26日下午5時30分停止售票，7月27日則提前至下午5時截止。所有門票皆為單次入場使用。
憑門票換限量贈品 漫寶零錢包、聯名寶卡每日發送
🟡 漫博門票購買方式一次看
持2026漫畫博覽會實體門票或電子票QR code，可至大會贈品區排隊兌換購票限定禮。其中，「漫寶大頭零錢包」每日限量提供前100名，「聯名寶卡」則每日限量前1800名，寶卡可至全家指定店舖兌換霜淇淋一支，實際口味依各店供應為準。
此外，現場也準備多款每日限量贈品，包括金車漢寶肉燥擔仔碗麵、芬達汽水、ALE阿咧運動飲料、Natural18防水袋及麥香綠茶等。所有贈品皆須憑漫博門票或QR code兌換，一票限一人，數量有限、換完為止。
民眾也能憑門票或QR code兌換抽獎券，完成線上登入抽獎憑證後參加活動，獎項包括iPhone 17 256GB、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、AirPods 4，以及1000元、500元全家禮物卡等。每張門票限兌換一張抽獎券，登錄截止時間為7月27日晚間12時，得獎名單預計於7月31日公布。
📌 預售期間（6月5日至7月22日）
■ 全家 FamiPort
■ FamiTicket網站
■ My FamiPort App
■ 電子票系統
📌 展覽期間（7月23日至27日）
■ 全家 FamiPort
■ FamiTicket網站
■ My FamiPort App
■ 電子票系統
■ 漫博現場售票處（上午7:30起）
🟡 2026漫畫博覽會資訊
📌日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌預售票：150元（7/22前）
📌展期票：180元（7/23～7/27）
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漫畫博覽會今年推出「預售單日票150元」，比展期間票價便宜30元，預售時間自6月5日起至7月22日止。民眾可透過全家便利商店FamiPort 機台、FamiTicket 網站、My FamiPort App，以及電子票系統購買預售票。其中，FamiTicket 網站也支援文化幣付款，符合資格的民眾可善加利用。
展期間180元 現場早上7點30分開賣
若錯過預售，也能於展覽期間購票。7月23日至27日展期間，「單日票售價180元」，可透過全家便利商店、FamiTicket網站、My FamiPort App、電子票系統及展場現場購買。
現場售票每天上午7時30分開始，其中7月23日至26日下午5時30分停止售票，7月27日則提前至下午5時截止。所有門票皆為單次入場使用。
持2026漫畫博覽會實體門票或電子票QR code，可至大會贈品區排隊兌換購票限定禮。其中，「漫寶大頭零錢包」每日限量提供前100名，「聯名寶卡」則每日限量前1800名，寶卡可至全家指定店舖兌換霜淇淋一支，實際口味依各店供應為準。
此外，現場也準備多款每日限量贈品，包括金車漢寶肉燥擔仔碗麵、芬達汽水、ALE阿咧運動飲料、Natural18防水袋及麥香綠茶等。所有贈品皆須憑漫博門票或QR code兌換，一票限一人，數量有限、換完為止。
📌 預售期間（6月5日至7月22日）
■ 全家 FamiPort
■ FamiTicket網站
■ My FamiPort App
■ 電子票系統
📌 展覽期間（7月23日至27日）
■ 全家 FamiPort
■ FamiTicket網站
■ My FamiPort App
■ 電子票系統
■ 漫博現場售票處（上午7:30起）
🟡 2026漫畫博覽會資訊
📌日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌預售票：150元（7/22前）
📌展期票：180元（7/23～7/27）