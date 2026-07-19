動漫迷、電競迷、玩具迷全都不要錯過！第25屆漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，今年以「GO SHINE 與夢想同行」為主題，與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步舉行，集結約120家廠商、超過1200個攤位，內容橫跨動漫、遊戲、電競、卡牌、Vtuber、玩具模型及文創IP。
三大展覽同步登場 動漫、電玩、玩具一次看
本屆漫博整合動畫、漫畫、遊戲各式娛樂內容，還有電競設備、熱門卡牌、音樂、模型及角色IP，今年除了有漫博25周年限定商品，許多廠商也帶來首發書籍、限定周邊、福袋、滿額贈及舞台活動，期間會有許多作家、漫畫家、聲優及藝人登台，搭配遊戲體驗、簽名會、商品販售等品牌活動。
主辦單位另推出「集點GO好康」，串聯全館32個任務攤位，民眾完成指定消費或互動任務後，可兌換25周年紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡，贈品於展期每日限量提供。
任天堂開放3款遊戲試玩 Pokémon、皮克敏現身
同步舉行的台灣國際電玩電競產業展，集結任天堂、Gamania橘子集團、Cygames、IGS鈊象電子、宇峻奧汀、So-net Taiwan、昱泉國際、GAME休閒館及MOZA Racing等品牌。任天堂將設置遊戲體驗專區，開放玩家試玩《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》及《Pokémon Pokopia》，並規劃《Pikmin Bloom》AR拍照區與授權商品販售區，讓玩家體驗 Nintendo Switch 2 遊戲內容。
旗下《碧藍幻想》近期宣布聯名《BLEACH 死神 千年血戰篇》的Cygames 將帶來《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》，公布Cygames ID、系列遊戲連動特典及作品發售消息，而且，全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》也將於展場亮相，帶來奇幻世界觀與冒險玩法。
模擬賽車、AR抓魔寵 互動科技進駐展場
除了遊戲試玩，本屆漫博也加入多項沉浸式體驗。MOZA Racing 將展出直驅基座、方向盤、踏板、排檔器及動態模擬器等設備，讓玩家實際體驗模擬賽車。Gamers Con 2026則由台灣遊戲產業振興會與工研院GamiTech團隊打造「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，玩家可透過手機挑戰AR捕捉魔寵、AI生成戰曲及體感組隊攻打魔王等任務。
今年展場共有超過50家攤位支援文化幣支付，青年族群可於指定攤位購買漫畫、小說及相關文創商品。
🟡 第25屆漫畫博覽會活動資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆漫博整合動畫、漫畫、遊戲各式娛樂內容，還有電競設備、熱門卡牌、音樂、模型及角色IP，今年除了有漫博25周年限定商品，許多廠商也帶來首發書籍、限定周邊、福袋、滿額贈及舞台活動，期間會有許多作家、漫畫家、聲優及藝人登台，搭配遊戲體驗、簽名會、商品販售等品牌活動。
主辦單位另推出「集點GO好康」，串聯全館32個任務攤位，民眾完成指定消費或互動任務後，可兌換25周年紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡，贈品於展期每日限量提供。
同步舉行的台灣國際電玩電競產業展，集結任天堂、Gamania橘子集團、Cygames、IGS鈊象電子、宇峻奧汀、So-net Taiwan、昱泉國際、GAME休閒館及MOZA Racing等品牌。任天堂將設置遊戲體驗專區，開放玩家試玩《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》及《Pokémon Pokopia》，並規劃《Pikmin Bloom》AR拍照區與授權商品販售區，讓玩家體驗 Nintendo Switch 2 遊戲內容。
旗下《碧藍幻想》近期宣布聯名《BLEACH 死神 千年血戰篇》的Cygames 將帶來《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》，公布Cygames ID、系列遊戲連動特典及作品發售消息，而且，全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》也將於展場亮相，帶來奇幻世界觀與冒險玩法。
除了遊戲試玩，本屆漫博也加入多項沉浸式體驗。MOZA Racing 將展出直驅基座、方向盤、踏板、排檔器及動態模擬器等設備，讓玩家實際體驗模擬賽車。Gamers Con 2026則由台灣遊戲產業振興會與工研院GamiTech團隊打造「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，玩家可透過手機挑戰AR捕捉魔寵、AI生成戰曲及體感組隊攻打魔王等任務。
今年展場共有超過50家攤位支援文化幣支付，青年族群可於指定攤位購買漫畫、小說及相關文創商品。
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP