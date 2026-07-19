動漫迷、電競迷、玩具迷全都不要錯過！第25屆漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，今年以「GO SHINE 與夢想同行」為主題，與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步舉行，集結約120家廠商、超過1200個攤位，內容橫跨動漫、遊戲、電競、卡牌、Vtuber、玩具模型及文創IP。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲第25屆漫畫博覽會與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步舉行。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲第25屆漫畫博覽會與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展同步舉行。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
三大展覽同步登場　動漫、電玩、玩具一次看

本屆漫博整合動畫、漫畫、遊戲各式娛樂內容，還有電競設備、熱門卡牌、音樂、模型及角色IP，今年除了有漫博25周年限定商品，許多廠商也帶來首發書籍、限定周邊、福袋、滿額贈及舞台活動，期間會有許多作家、漫畫家、聲優及藝人登台，搭配遊戲體驗、簽名會、商品販售等品牌活動。

主辦單位另推出「集點GO好康」，串聯全館32個任務攤位，民眾完成指定消費或互動任務後，可兌換25周年紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡，贈品於展期每日限量提供。

▲漫博25週年推出「集點GO好康」，民眾可前往指定合作攤位完成消費或互動任務，蒐集特典貼紙兌換限定好禮。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲漫博25週年推出「集點GO好康」，民眾可前往指定合作攤位完成消費或互動任務，蒐集特典貼紙兌換限定好禮。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲「集點GO好康」集滿5張貼紙可換25週年限量紀念幣，10張可換100元折價券，15張則可兌換聯名御守造型悠遊卡盲包。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲「集點GO好康」集滿5張貼紙可換25週年限量紀念幣，10張可換100元折價券，15張則可兌換聯名御守造型悠遊卡盲包。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
任天堂開放3款遊戲試玩　Pokémon、皮克敏現身

同步舉行的台灣國際電玩電競產業展，集結任天堂、Gamania橘子集團、Cygames、IGS鈊象電子、宇峻奧汀、So-net Taiwan、昱泉國際、GAME休閒館及MOZA Racing等品牌。任天堂將設置遊戲體驗專區，開放玩家試玩《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》及《Pokémon Pokopia》，並規劃《Pikmin Bloom》AR拍照區與授權商品販售區，讓玩家體驗 Nintendo Switch 2 遊戲內容。

旗下《碧藍幻想》近期宣布聯名《BLEACH 死神 千年血戰篇》的Cygames 將帶來《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》，公布Cygames ID、系列遊戲連動特典及作品發售消息，而且，全新幻想大世界RPG《藍色星原：旅謠》也將於展場亮相，帶來奇幻世界觀與冒險玩法。

▲任天堂將於7月23日至27日參與2026漫博暨台灣國際電玩電競產業展。（圖／翻攝自任天堂）
▲任天堂將於7月23日至27日參與2026漫博暨台灣國際電玩電競產業展。（圖／翻攝自任天堂）
模擬賽車、AR抓魔寵　互動科技進駐展場

除了遊戲試玩，本屆漫博也加入多項沉浸式體驗。MOZA Racing 將展出直驅基座、方向盤、踏板、排檔器及動態模擬器等設備，讓玩家實際體驗模擬賽車。Gamers Con 2026則由台灣遊戲產業振興會與工研院GamiTech團隊打造「GamiVerse 2026遊藝科技體驗館」，玩家可透過手機挑戰AR捕捉魔寵、AI生成戰曲及體感組隊攻打魔王等任務。

今年展場共有超過50家攤位支援文化幣支付，青年族群可於指定攤位購買漫畫、小說及相關文創商品。

▲漫博門票可兌換大頭零錢包、聯名寶卡及飲料、泡麵、防水袋等每日限量贈品，數量有限、換完為止。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲漫博門票可兌換大頭零錢包、聯名寶卡及飲料、泡麵、防水袋等每日限量贈品，數量有限、換完為止。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲漫博門票或活動 QR Code 可參加抽獎，有機會帶回iPhone 17、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、AirPods 4及全家禮物卡等獎項。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
▲漫博門票或活動 QR Code 可參加抽獎，有機會帶回iPhone 17、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、AirPods 4及全家禮物卡等獎項。（圖／翻攝自漫畫博覽會）
🟡 第25屆漫畫博覽會活動資訊

📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）

📌時間：10:00～18:00

📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）

📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展

📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP

相關新聞
林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com