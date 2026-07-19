2026年漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，曼迪傳播今年集結《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》及《EVANGELION新世紀福音戰士》等作品，帶來近2000款動漫商品，並推出抽卡機、8款限定福袋及滿額抽獎活動。
柯南、沉默魔女新品登場 近2000款商品集結
曼迪本屆漫博主打多部話題動畫與經典作品，包括《名偵探柯南 高速公路的墮天使》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《Fate/strange Fake》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》、《EVANGELION新世紀福音戰士》及《Sirotan海豹小白》等，現場將販售台版與日版周邊。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》現正熱映中，票房成績亮眼，本次漫博推出摩托車造型絨毛玩偶、票券風卡片與資料夾、T恤、水玉光胸章及隨機色紙；《Silent Witch 沉默魔女的祕密》則帶來造型地墊、萬年曆、後背包及帆布提袋等生活類商品。
其他新品還包括《EVANGELION新世紀福音戰士》G.E.M.系列渚薰模型與徽章套組、《火影忍者疾風傳》日版拼圖、《Fate/strange Fake》壓克力人形立牌，以及《Sirotan海豹小白》涼感抱枕、牛奶瓶造型水壺與涼感絨毛吊飾。
抽卡機牆進駐漫博 銅板價收集角色卡
因應動漫抽卡機熱潮，推出《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》及《Silent Witch 沉默魔女的祕密》等作品收藏卡，卡面加入特殊印刷效果，粉絲可透過抽卡方式隨機收集。
目前正在台中中友百貨舉辦的《孤獨搖滾！》動畫展，也將於曼迪攤位限量販售特典套票。購票粉絲除可入場參觀展覽，還能獲得台灣限定特典「壓克力色紙」，實際數量及販售方式以現場公告為準。
8款福袋最低688元 柯南、火影忍者入列
今年共推出8款漫博限定福袋，售價分為888元及688元兩種。其中「夏日限定福袋」包括《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《時光代理人》及《火影忍者疾風傳》，統一售價888元。
「盛夏驚喜福袋」則包含《戀與製作人》A、B兩款，以及《Fate系列》、《弦音－連結的一射－》，每款售價688元。各款福袋原價約落在1030元至1820元之間，皆採限量販售，售完不再補貨。
活動期間，單筆消費滿600元可獲得紙袋，滿800元則可參加抽獎，消費金額愈高，抽獎次數也會增加，單筆最高可獲得7次機會。現場另將推出多款一番賞及尚未公開的追加商品，詳細規則與販售資訊依曼迪傳播後續公告為準。
🟡 「曼迪傳播」2026漫博參展資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展出內容：近2000款動漫現貨、2026漫博新品、抽卡機牆、8款限定福袋、滿額7重抽獎、《孤獨搖滾！》動畫展特典套票及多款一番賞
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曼迪本屆漫博主打多部話題動畫與經典作品，包括《名偵探柯南 高速公路的墮天使》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《Fate/strange Fake》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》、《EVANGELION新世紀福音戰士》及《Sirotan海豹小白》等，現場將販售台版與日版周邊。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》現正熱映中，票房成績亮眼，本次漫博推出摩托車造型絨毛玩偶、票券風卡片與資料夾、T恤、水玉光胸章及隨機色紙；《Silent Witch 沉默魔女的祕密》則帶來造型地墊、萬年曆、後背包及帆布提袋等生活類商品。
因應動漫抽卡機熱潮，推出《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》及《Silent Witch 沉默魔女的祕密》等作品收藏卡，卡面加入特殊印刷效果，粉絲可透過抽卡方式隨機收集。
目前正在台中中友百貨舉辦的《孤獨搖滾！》動畫展，也將於曼迪攤位限量販售特典套票。購票粉絲除可入場參觀展覽，還能獲得台灣限定特典「壓克力色紙」，實際數量及販售方式以現場公告為準。
今年共推出8款漫博限定福袋，售價分為888元及688元兩種。其中「夏日限定福袋」包括《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《時光代理人》及《火影忍者疾風傳》，統一售價888元。
🟡 「曼迪傳播」2026漫博參展資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展出內容：近2000款動漫現貨、2026漫博新品、抽卡機牆、8款限定福袋、滿額7重抽獎、《孤獨搖滾！》動畫展特典套票及多款一番賞