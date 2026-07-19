哥吉拉大怪獸也來漫博啦！第25屆漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，今年除了動漫、模型與遊戲新品外，桌遊品牌 Asmodee Taiwan 也將帶來重磅新作《東京之王：哥吉拉版》（King of Tokyo: Godzilla），首度在台灣公開亮相。遊戲結合東寶（TOHO）正版授權與昭和時期復古特攝美術風格，並祭出漫博限定特典，喜歡哥吉拉的粉絲和桌遊玩家不要錯過。
經典桌遊結合哥吉拉 昭和復古畫風登場
《東京之王》是知名的怪獸主題桌遊，玩家將化身巨大怪獸，透過擲骰子、攻擊、防禦與累積勝利點數，爭奪「東京之王」寶座，玩法簡單卻充滿策略性，是許多桌遊玩家入門與派對遊戲的熱門作品。
這次推出的《東京之王：哥吉拉版》則攜手日本東寶合作，加入哥吉拉等經典怪獸角色，並採用昭和復古電影風格美術，重現早期特攝電影的懷舊氛圍，讓遊戲兼具收藏價值與視覺特色。
漫博首發送限定卡牌 還有海報、貼紙特典
哥吉拉近年持續推出電影、模型與各式聯名商品，此次跨足桌遊市場，也讓怪獸之王成為漫博焦點之一。為慶祝新作首度亮相，官方宣布漫博期間購買《東京之王：哥吉拉版》，即可獲得限定「寶寶怪獸」、「怪獸總進擊」兩張卡牌，還有機會獲得閃卡版紀念卡。
除此之外，會場也準備數量有限的專屬特典，包括三款限定海報及貼紙組，採送完為止方式發放，預計將成為哥吉拉迷鎖定的收藏品。
🟡《東京之王：哥吉拉版》參展資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展區位置：攤位 1215、1217
📌展出內容：《東京之王：哥吉拉版》台灣首發、漫博限定「寶寶怪獸」「怪獸總進擊」特典卡、限定海報、貼紙等周邊（數量有限，送完為止）。
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《東京之王》是知名的怪獸主題桌遊，玩家將化身巨大怪獸，透過擲骰子、攻擊、防禦與累積勝利點數，爭奪「東京之王」寶座，玩法簡單卻充滿策略性，是許多桌遊玩家入門與派對遊戲的熱門作品。
這次推出的《東京之王：哥吉拉版》則攜手日本東寶合作，加入哥吉拉等經典怪獸角色，並採用昭和復古電影風格美術，重現早期特攝電影的懷舊氛圍，讓遊戲兼具收藏價值與視覺特色。
哥吉拉近年持續推出電影、模型與各式聯名商品，此次跨足桌遊市場，也讓怪獸之王成為漫博焦點之一。為慶祝新作首度亮相，官方宣布漫博期間購買《東京之王：哥吉拉版》，即可獲得限定「寶寶怪獸」、「怪獸總進擊」兩張卡牌，還有機會獲得閃卡版紀念卡。
除此之外，會場也準備數量有限的專屬特典，包括三款限定海報及貼紙組，採送完為止方式發放，預計將成為哥吉拉迷鎖定的收藏品。
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展區位置：攤位 1215、1217
📌展出內容：《東京之王：哥吉拉版》台灣首發、漫博限定「寶寶怪獸」「怪獸總進擊」特典卡、限定海報、貼紙等周邊（數量有限，送完為止）。