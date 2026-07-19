日本大型偶像祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」確定進軍2026漫畫博覽會「ICHIBAN JAPAN日本館」，以「TIF ASIA TOUR 2026」為名，把偶像熱潮帶來台灣！表演集結ミライスカート+、THE△RAREz、虹星iRiSTELLA等12組台日偶像接力，音樂風格橫跨清新可愛、熱血搖滾、日系EDM及暗黑系世界觀，可以在漫博現場一次感受不同偶像團體的舞台魅力。
TIF ASIA TOUR有哪些人？12組台日偶像一次看
TOKYO IDOL FESTIVAL 自2010年起於日本東京台場舉辦，活動誕生於日本偶像文化再次蓬勃發展的「偶像戰國時代」，隨後規模逐年擴大，目前已成為日本具代表性的大型偶像祭典之一，曾吸引約8萬5000人參與。這次 TIF 也將透過亞洲巡迴企劃登上台灣漫畫博覽會舞台。
1. ミライスカート+
「ミライスカート+」由兒島真理奈展開活動，以清澈嗓音及溫柔氣質受到粉絲喜愛。兒島真理奈自2018年起多次登上ICHIBAN JAPAN日本館舞台，已成為不少粉絲熟悉的日本館歌姬，ミライスカート+迎接成軍10周年後，仍持續挑戰不同舞台，並於2025年推出第三張專輯《crystallus*》。
2. THE△RAREz
創作型偶像組合「THE△RAREz」於2024年7月正式出道，由TSUTSUKO、MARU、婉豆、ATzSA及KAMU五位成員組成，也被粉絲暱稱為「三角形」，團體音樂融合Djent、Hard Rock、Pop、Hip-Hop及另類搖滾等元素，以激烈、熱血的現場演出風格為特色。
3. 虹星iRiSTELLA
「虹星iRiSTELLA」成立於2024年6月，目前由雪見夢楽、瀧日灯璃、鹿森雲羽、森川月海及暁星夜明組成，團體以來自璀璨星空、各自擁有不同色彩的「星球少女」為概念，帶著愛與夢想站上舞台，今年也將再次登上日本館演出。
4. Happy Holiday!!
「Happy Holiday!!」是MUSiC GEAR音樂聚旗下第二組台灣日系偶像團體，由萬醬Wan-Chan、卡拉Kara、千夏Chika、亞奈Ayane及郁熙UC五位成員組成，團體於2025年8月2日完成出道LIVE，主打充滿元氣的可愛系偶像風格。
5. Pure makeR
「Pure makeR」同樣隸屬MUSiC GEAR，由AINA、YURA、NOE、REI、RUMI及MOMO六位成員組成，除了偶像舞台活動外，成員近來也陸續在綜藝節目中亮相，逐漸增加知名度。
6. 月宵◇クレシェンテ
「月宵◇クレシェンテ」隸屬日本偶像經紀公司TOYPLA，由一ノ瀬りら、水鳥川るり、浅松奈々未及櫻井美羽組成，是一支在台灣活動的四人偶像團體，團名源自義大利文中的上弦月，象徵透過同一輪月亮及夜空連結台灣與日本，舞台風格也融入濃厚的日本偶像文化。
7. 天国地獄
「天国地獄」由みる、Eko、ナラ、ぬめ、CO1及ちゆ六位成員組成，於2025年6月出道，團體以遊走於天國與地獄、光明與黑暗、救贖與審判之間的靈魂為概念，並以「天國與地獄並非彼岸，而是自身的選擇」呈現團體世界觀。
8. 幻獣
「幻獣」隸屬Magic Idol Project，由花瀬未桜、天羽きな、有栖栗、紫暮幽霊及呪飼久露猫五位成員組成，於2025年8月9日完成出道LIVE，團體設定為來自夢幻世界的幻獸，為了傳遞魔法與笑容而化身成偶像，舞台呈現濃厚的奇幻角色風格。
9. Primulav
「Primulav」於2021年11月出道，以台北為主要活動據點，由KANA-KANA、林安晴、KANO-KANO、陳庭筠、俞淣沫及彭莉嘉六位成員組成，團名源自報春花「Primula」，花語為「美好的青春」，期望如同盛開於各地的花朵，將青春及偶像能量傳遞到世界各地。
10. VEZALiA
「VEZALiA」由Ayami、Kurei、Memi、Mia、Nanase及Yuna六位成員組成，並於2026年5月16日完成出道LIVE，團名結合代表黃昏的「Vesper」及象徵尊貴女性的「Alia」，以日夜交替、薄暮降臨時的夢幻天際線為概念。本次漫畫博覽會也將是她們首次登上日本館舞台。
11. 未確認感情体
「未確認感情体」隸屬 if IDOL Project，由5129、喪愛、I’m、氧鋰氖及2Ru=N/A五位成員組成，於2026年4月10日完成出道演唱會，團體定位為台灣日系EDM女子偶像，世界觀設定為存在於次元邊界、無法被完整觀測及命名的感情殘響體，同樣是首次登上日本館舞台。
12. LaCrima effim. 儚淚。
「LaCrima effim. 儚淚。」由Maro、Ruri、Una、Haru及Anone五位正式成員，以及Rimu、Kirari兩位練習生組成，團名結合義大利文中的眼淚「LaCrima」及代表虛幻美好的「effimero」，以感性、戀愛及容易流淚的少女為概念，希望陪伴粉絲度過每個想流淚的夜晚。團體去年曾登上漫畫博覽會日本館，今年將再次回歸演出。
🟡 「TIF ASIA TOUR 2026」漫畫博覽會資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌活動展區：ICHIBAN JAPAN日本館
📌演出團體：ミライスカート+、THE△RAREz、虹星iRiSTELLA、Happy Holiday!!、Pure makeR、月宵◇クレシェンテ、天国地獄、幻獣、Primulav、VEZALiA、未確認感情体、LaCrima effim. 儚淚。
📌演出時間：將於ICHIBAN JAPAN日本館官方Facebook另行公布
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TOKYO IDOL FESTIVAL 自2010年起於日本東京台場舉辦，活動誕生於日本偶像文化再次蓬勃發展的「偶像戰國時代」，隨後規模逐年擴大，目前已成為日本具代表性的大型偶像祭典之一，曾吸引約8萬5000人參與。這次 TIF 也將透過亞洲巡迴企劃登上台灣漫畫博覽會舞台。
1. ミライスカート+
「ミライスカート+」由兒島真理奈展開活動，以清澈嗓音及溫柔氣質受到粉絲喜愛。兒島真理奈自2018年起多次登上ICHIBAN JAPAN日本館舞台，已成為不少粉絲熟悉的日本館歌姬，ミライスカート+迎接成軍10周年後，仍持續挑戰不同舞台，並於2025年推出第三張專輯《crystallus*》。
創作型偶像組合「THE△RAREz」於2024年7月正式出道，由TSUTSUKO、MARU、婉豆、ATzSA及KAMU五位成員組成，也被粉絲暱稱為「三角形」，團體音樂融合Djent、Hard Rock、Pop、Hip-Hop及另類搖滾等元素，以激烈、熱血的現場演出風格為特色。
「虹星iRiSTELLA」成立於2024年6月，目前由雪見夢楽、瀧日灯璃、鹿森雲羽、森川月海及暁星夜明組成，團體以來自璀璨星空、各自擁有不同色彩的「星球少女」為概念，帶著愛與夢想站上舞台，今年也將再次登上日本館演出。
「Happy Holiday!!」是MUSiC GEAR音樂聚旗下第二組台灣日系偶像團體，由萬醬Wan-Chan、卡拉Kara、千夏Chika、亞奈Ayane及郁熙UC五位成員組成，團體於2025年8月2日完成出道LIVE，主打充滿元氣的可愛系偶像風格。
「Pure makeR」同樣隸屬MUSiC GEAR，由AINA、YURA、NOE、REI、RUMI及MOMO六位成員組成，除了偶像舞台活動外，成員近來也陸續在綜藝節目中亮相，逐漸增加知名度。
「月宵◇クレシェンテ」隸屬日本偶像經紀公司TOYPLA，由一ノ瀬りら、水鳥川るり、浅松奈々未及櫻井美羽組成，是一支在台灣活動的四人偶像團體，團名源自義大利文中的上弦月，象徵透過同一輪月亮及夜空連結台灣與日本，舞台風格也融入濃厚的日本偶像文化。
「天国地獄」由みる、Eko、ナラ、ぬめ、CO1及ちゆ六位成員組成，於2025年6月出道，團體以遊走於天國與地獄、光明與黑暗、救贖與審判之間的靈魂為概念，並以「天國與地獄並非彼岸，而是自身的選擇」呈現團體世界觀。
「幻獣」隸屬Magic Idol Project，由花瀬未桜、天羽きな、有栖栗、紫暮幽霊及呪飼久露猫五位成員組成，於2025年8月9日完成出道LIVE，團體設定為來自夢幻世界的幻獸，為了傳遞魔法與笑容而化身成偶像，舞台呈現濃厚的奇幻角色風格。
「Primulav」於2021年11月出道，以台北為主要活動據點，由KANA-KANA、林安晴、KANO-KANO、陳庭筠、俞淣沫及彭莉嘉六位成員組成，團名源自報春花「Primula」，花語為「美好的青春」，期望如同盛開於各地的花朵，將青春及偶像能量傳遞到世界各地。
「VEZALiA」由Ayami、Kurei、Memi、Mia、Nanase及Yuna六位成員組成，並於2026年5月16日完成出道LIVE，團名結合代表黃昏的「Vesper」及象徵尊貴女性的「Alia」，以日夜交替、薄暮降臨時的夢幻天際線為概念。本次漫畫博覽會也將是她們首次登上日本館舞台。
「未確認感情体」隸屬 if IDOL Project，由5129、喪愛、I’m、氧鋰氖及2Ru=N/A五位成員組成，於2026年4月10日完成出道演唱會，團體定位為台灣日系EDM女子偶像，世界觀設定為存在於次元邊界、無法被完整觀測及命名的感情殘響體，同樣是首次登上日本館舞台。
「LaCrima effim. 儚淚。」由Maro、Ruri、Una、Haru及Anone五位正式成員，以及Rimu、Kirari兩位練習生組成，團名結合義大利文中的眼淚「LaCrima」及代表虛幻美好的「effimero」，以感性、戀愛及容易流淚的少女為概念，希望陪伴粉絲度過每個想流淚的夜晚。團體去年曾登上漫畫博覽會日本館，今年將再次回歸演出。
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌活動展區：ICHIBAN JAPAN日本館
📌演出團體：ミライスカート+、THE△RAREz、虹星iRiSTELLA、Happy Holiday!!、Pure makeR、月宵◇クレシェンテ、天国地獄、幻獣、Primulav、VEZALiA、未確認感情体、LaCrima effim. 儚淚。
📌演出時間：將於ICHIBAN JAPAN日本館官方Facebook另行公布