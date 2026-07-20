2026年漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，「ICHIBAN JAPAN日本館」今年規劃28場舞台活動，邀集24組來自台灣、日本的嘉賓，陣容橫跨偶像、聲優、VTuber、Virtual Artist、漫畫家、樂團及時裝秀。人氣聲優青山渚、NIJISANJI旗下「3SKM」、「AYAKAKI」都將亮相，《落第忍者亂太郎》作者尼子騷兵衛也將首度來台。
青山渚見面會、迷你Live登場 台日偶像接力開唱
本屆日本館舞台集結12組參與「TIF ASIA TOUR 2026」的台日偶像接力演出，日本女子樂團DARUMA Rollin'也將連續帶來3場Live演出。人氣聲優青山渚也將舉辦粉絲見面會與迷你Live。
NIJISANJI旗下男子VTuber團體「3SKM」繼先前活動後再度與台灣粉絲見面，女子團體「AYAKAKI」則將首次在台灣公開亮相。
除此之外，現場還有日本服飾品牌axes femme舉辦TW Fashion Show及Brand Story Talk、演員堀海登特別Talk Show，以及Coser尊みを感じて桜井、虛擬歌手HACHI的SPECIAL LIVE STAGE、Virtual Artist團體燦然世界等活動。
《落第忍者亂太郎》作者首訪台 7月25日連辦兩場見面會
適逢《落第忍者亂太郎》漫畫連載40週年，原作者尼子騷兵衛將首度來台，並於7月25日在日本館舞台舉辦兩場限定見面會，與台灣讀者分享創作歷程及作品背後故事。
日本館也將推出《落第忍者亂太郎》40週年紀念原畫展，首次在海外公開展出尼子騷兵衛的珍貴親筆原畫，並搶先販售日本當地尚未推出的複製原畫。
3SKM、AYAKAKI迷你展覽 初音未來變身小熊
除了舞台活動，日本館攤位也將設置NIJISANJI「3SKM」、「AYAKAKI」迷你展覽、axes femme品牌體驗區，以及RK Music專區，從虛擬藝人、時尚品牌到日本音樂文化一次呈現。
商品方面，EYEUP將推出「Puchi Bear」系列新品，讓初音未來等人氣角色化身為小熊造型；日本直販區則預計販售《Ukiyo-e Art 歌姫東海道 初音未来》、《雪初音》及《賽馬娘 Pretty Derby》等作品周邊。
🟡 2026 漫畫博覽會「日本館」參展資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌活動展區：ICHIBAN JAPAN日本館
📌活動內容：28場舞台活動、24組台日嘉賓、《落第忍者亂太郎》40週年紀念原畫展、NIJISANJI迷你展覽、品牌展區及限定商品
📌作者見面會：7月25日「尼子騷兵衛」兩場限定舞台活動
📌活動時間及參加辦法：依漫畫博覽會與ICHIBAN JAPAN日本館官方最新公告為準。
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本屆日本館舞台集結12組參與「TIF ASIA TOUR 2026」的台日偶像接力演出，日本女子樂團DARUMA Rollin'也將連續帶來3場Live演出。人氣聲優青山渚也將舉辦粉絲見面會與迷你Live。
除此之外，現場還有日本服飾品牌axes femme舉辦TW Fashion Show及Brand Story Talk、演員堀海登特別Talk Show，以及Coser尊みを感じて桜井、虛擬歌手HACHI的SPECIAL LIVE STAGE、Virtual Artist團體燦然世界等活動。
適逢《落第忍者亂太郎》漫畫連載40週年，原作者尼子騷兵衛將首度來台，並於7月25日在日本館舞台舉辦兩場限定見面會，與台灣讀者分享創作歷程及作品背後故事。
日本館也將推出《落第忍者亂太郎》40週年紀念原畫展，首次在海外公開展出尼子騷兵衛的珍貴親筆原畫，並搶先販售日本當地尚未推出的複製原畫。
除了舞台活動，日本館攤位也將設置NIJISANJI「3SKM」、「AYAKAKI」迷你展覽、axes femme品牌體驗區，以及RK Music專區，從虛擬藝人、時尚品牌到日本音樂文化一次呈現。
商品方面，EYEUP將推出「Puchi Bear」系列新品，讓初音未來等人氣角色化身為小熊造型；日本直販區則預計販售《Ukiyo-e Art 歌姫東海道 初音未来》、《雪初音》及《賽馬娘 Pretty Derby》等作品周邊。
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌活動展區：ICHIBAN JAPAN日本館
📌活動內容：28場舞台活動、24組台日嘉賓、《落第忍者亂太郎》40週年紀念原畫展、NIJISANJI迷你展覽、品牌展區及限定商品
📌作者見面會：7月25日「尼子騷兵衛」兩場限定舞台活動
📌活動時間及參加辦法：依漫畫博覽會與ICHIBAN JAPAN日本館官方最新公告為準。