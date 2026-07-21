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一年半5度發函 中央4度回「再研議」

回應GIS爭議 鄭照新：中央給什麼資料、我們就公布什麼

鄭照新表示，這次致癌油事件的關鍵，不是業者沒有檢驗，而是現行制度存在漏洞。依《食安法》規定，中聯油脂每年須自主檢驗兩次，但檢驗結果卻採「業者自主通報」機制，一旦驗出不合格，業者可能選擇隱匿或延遲通報，形成食安破口。他指出，台中市政府因此積極建議修法，希望改由第三方檢驗機構在檢出重大違規項目後，直接向主管機關通報，不留給業者自行決定是否通報的空間，才能避免資訊遭延誤或隱匿。鄭照新接著出示歷次公文資料，指出早在2024年蘇丹紅事件爆發後，不少縣市已討論業者自主通報制度是否需要改革。台中市政府與中台灣治理平台一年半內5度函請食藥署，建議若食品檢出重大非法添加物，應建立由檢驗機構直接通報主管機關的制度。不過，中央四度回覆「再研議」，最後一次則是今年3月19日，食藥署函覆表示「依現行《食安法》規定辦理」。他諷刺地說，這等於中央認為現在的自主通報制度「超棒的、沒有問題、不需要修正」。鄭照新批評，直到4個月前，中央仍要求地方依照業者自主通報原則辦理，卻忽視地方積極提出的修法建議。他再度向食藥署及衛福部喊話「我只想問3個字，『為什麼？到底為什麼？』」針對網紅醫師杜承哲批評台中市政府未善盡監督責任，導致問題油品持續流入市場，並質疑「台中市GIS食安專區」原本未公布中聯4月26日苯駢芘檢驗資料，直到昨天才補登，鄭照新也做出回應。鄭照新表示昨天他已經說明，中央與地方聯合稽查的樣品均由食藥署送驗，再將檢驗結果提供給台中市政府，而食藥署交付的檢驗報告中只有苯駢蒽（Benzo[a]anthracene）的數據，並未提供苯駢芘（Benzo[a]pyrene）的檢驗結果，因此市府只能依據中央提供的資料公開資訊。他強調，「中央給我們什麼，我們就公布什麼資料。」若立委或外界對檢驗內容有疑問，應向食藥署釐清，而非將責任歸咎於台中市政府。