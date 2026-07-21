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針對台中市長盧秀燕今(21)日就中聯油品事件提出「全揭露、全下架」及跨縣市聯防修法，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，「全揭露、全下架」僅是事後善後，無法掩蓋事件發生前地方政府稽查不力。他質疑，中聯就在台中，為何不是市府例行抽驗發現異常，而是下游業者自主檢驗爆發後才被動追查？周永鴻表示，台南、高雄與台中同為直轄市，均適用同一部「食品安全衛生管理法」，執行力卻大不相同。台南市近5年持續監測油脂產品，共抽驗284件，並針對轄內油廠查核19次、抽驗40件；高雄市自111年至115年間，對轄內台糖油廠查廠6次、抽驗18件。這顯示其他縣市在平時皆有落實監管。反觀台中市政府，周永鴻指出，市府於111年至114年間雖稽查中聯油脂6次，但實際抽驗油品竟只有1次（113年4月），此後長達兩年未再進行油品抽驗。他強調，同法不同命，盧市府應正面回應執行的嚴重落差，而非一味拿「全市8萬8千件查驗」的大數字或事後下架成果來轉移焦點。周永鴻強調，「事後處置不代表事前監管沒有缺口。」盧市長在未釐清台中本土監管漏洞前就急著為全國開藥方，但修法與跨縣市聯防都不能掩蓋兩年未驗油的事實。他呼籲盧市府說明清楚，未來該如何靠自身的風險管理制度防患於未然，而非每次都等出事才來善後。