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中央地方各有權責 石崇良：感謝台南、高雄同仁積極查核

食藥署今（21）日召開記者會，衛福部宣布即日起，檢驗合格的19批中聯油品可重新上架。衛福部長石崇良說明，此次經過調查，中聯油品在原料黃豆的允收標準予以放寬，將熱損率放寬10倍，且製程也沒有按照原先管制點落實。針對食安法修正草案，石崇良今日親自出席記者會表示，第一步在通報延遲及隱匿的問題上，會在修法強化通報時效性、通報機構擴大責任，包括業者、檢驗單位、實驗室等都會課以責任，並將罰則提高；若延遲通報，最高罰鍰將從新台幣300萬元提高至3000萬元。石崇良指出，此次涉及煉油廠，進一步調查發現，中聯對於原料黃豆的驗收標準放寬，從熱損率0.5%放寬至5%；加上熱損率已沒有按照原本的管制點落實。石崇良提到，仍需專家進行最後確認因果關係，目前這是初步調查結果，但這是很早就進行的調查小組，也已經開過多次專家會議。他表示，按照食安法，中央及地方各有權責；食安絕對不是單方面，而中央及地方互相密切合作，才能達到食安目標。石崇良說，在這段期間，也感謝其他油品製造業者，包括台糖、大統益等，持續穩定油品供應，讓市場穩定；同時感謝台南、高雄衛生局的同仁，積極查核，確保油品的供應安全，並加強力度稽查。石崇良也強調，所有的食安政策上是基於科學證據，搭配實際調查進度，依據風險評估進行動態調整。他說，以我國標準而言標準為2ppb、而中國是10ppb。另外，日本、美國都沒有訂標準，因此考量到國際一致性標準問題。至於未來食安法仿照過去重大事件，如傳染病防治法，開設「指揮中心」。石崇良說，會有統一事權，避免不同做法造成國人或廠商混淆，按照事件風險評估確認涉及層面、影響因而成立「中央食品安全事件指揮中心」。