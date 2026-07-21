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新竹市驚爆含甲醛毒米粉流入市面，且高虹安市府在台南市府衛生局5月底驗出後，直到7月18日才對外公布，被質疑蓋牌，高虹安則強調，依中央規定辦理，絕無隱匿、蓋牌或延宕。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程今（21）日呼籲，應盡快把稽查、抽驗及下架情形公開透明，讓市民安心，這才是面對食安事件最負責任的態度。莊競程表示，有關食品安全，中央與地方的分工非常清楚，中央負責制度、法規與跨縣市協調，地方政府則是第一線稽查、抽驗、下架與對市民說明，這是地方政府無法迴避的責任。針對今年5月，台南市政府查到農耕牌炊粉含甲醛，並即刻通知新竹市衛生局，但新竹市政府事隔7週，直到7月18日才公布，且回收下架相關產品不到2成。莊競程認為，外界真正關心的是，新竹市政府接獲通報後到底做了哪些事？查驗了多少？下架了多少？有多少產品流入市場？有多少市民、甚至學童已經食用？這些都是高虹安市府必須向市民交代的問題。莊競程強調，食安沒有分藍綠白，只有人民的健康安全，呼籲新竹市長高虹安，應盡快把稽查、抽驗及下架情形公開透明，讓市民安心，這才是面對食安事件最負責任的態度。