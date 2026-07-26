Netflix韓劇《鐵拳教育》日前因以暴制暴的精彩劇情，而爆紅全球，金武烈等主演們的人氣也跟著飆升。不過除了這部外，其實韓國也曾推出多部復仇爽劇，像是代客復仇的《模範計程車》、宋慧喬主演反擊霸凌的《黑暗榮耀》，以及打擊惡勢力的《熱血司祭》，都在播出後引發超狂追劇潮。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理這幾部人氣韓劇，讓出現劇荒的粉絲們趕緊跟上！
《鐵拳教育》整頓校園 竟都是真人真事
《鐵拳教育》在今年6月5日於Netflix上線後，火速引發大量關注。劇中不僅探討校園霸凌，也提到了老師與學生之間變質的關係、觸法少年、以及動用權力為孩子隱瞞真相、甚至操控成績等事件。金武烈飾演的「教權保護局」督察羅華振，帶領團隊進入校園，並整頓這些惡習，拳拳到肉、以暴制暴的手法，讓觀眾都直呼過癮。不過其實劇中大部分事件都是真人真事改編，最備受討論的就是恐龍家長不斷侵犯小學老師的私生活，最終導致老師壓力過大自殺身亡的事件，引發許多人的共鳴。
《模範計程車》代客復仇 用私刑為受害人伸冤
《模範計程車》在2021年播出後就被讚是最精采爽劇之一，劇情講述李帝勳飾演的金道奇等人組成祕密組織「彩虹運輸」，表面上是普通計程車司機，私底下卻是專門替無法受到法律保護、滿腹冤屈的受害者進行「以惡制惡」的代客復仇計畫。不僅有職場霸凌、強姦案、跨國詐騙、暴力等各種惡行，還改編「趙斗淳事件」、「N號房」等韓國真實案件。目前該劇已推出3季，可在friDay影音及Netflix觀看。
《黑暗榮耀》反擊霸凌 宋慧喬化身復仇女神
宋慧喬主演的《黑暗榮耀》是Netflix在2020年推出的復仇神劇，劇情講述高中時期被霸凌的女學生文同珢（宋慧喬 飾），長大後為了向「霸凌5人幫」報仇而華麗回歸。宋慧喬在劇中化身為復仇女神，擔任霸凌主導者朴涎鎮（林智妍 飾）女兒的班導師，一點一點滲入他們生活，開始實施自己的計畫，最終讓曾霸凌她的所有人都受到懲罰，有人坐牢、有人直接失去了性命。內容不只深刻描寫加害人與受害人之間的微妙關係，更是刻劃了霸凌對受害者一生的影響，引發許多人的共鳴。
《熱血司祭》集結神父、檢察官、刑警 對抗官商勾結
《熱血司祭》在2019年播出，這部相對於其他3部較偏向喜劇概念。劇情講述有憤怒調節障礙的前特務神父金海日（金南佶 飾），為了調查老神父的死亡真相，與膽小刑警具大英（金成均 飾）、檢察官朴京善（李荷妮 飾）等人聯手對抗腐敗政商集團的故事。看似烏合之眾的一群人，憑著一股正義力量，一一擊破官商勾結、新興宗教、黑道勢力、跨國販毒等案件。拳拳到肉又充滿搞笑的劇情，深受觀眾喜愛，第二季也已於2024年播畢，第一季可在Netflix、HBO Max、HamiVideo、愛奇藝觀看，第二季則是由Disney+獨家播出。
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《鐵拳教育》在今年6月5日於Netflix上線後，火速引發大量關注。劇中不僅探討校園霸凌，也提到了老師與學生之間變質的關係、觸法少年、以及動用權力為孩子隱瞞真相、甚至操控成績等事件。金武烈飾演的「教權保護局」督察羅華振，帶領團隊進入校園，並整頓這些惡習，拳拳到肉、以暴制暴的手法，讓觀眾都直呼過癮。不過其實劇中大部分事件都是真人真事改編，最備受討論的就是恐龍家長不斷侵犯小學老師的私生活，最終導致老師壓力過大自殺身亡的事件，引發許多人的共鳴。
《模範計程車》代客復仇 用私刑為受害人伸冤
《模範計程車》在2021年播出後就被讚是最精采爽劇之一，劇情講述李帝勳飾演的金道奇等人組成祕密組織「彩虹運輸」，表面上是普通計程車司機，私底下卻是專門替無法受到法律保護、滿腹冤屈的受害者進行「以惡制惡」的代客復仇計畫。不僅有職場霸凌、強姦案、跨國詐騙、暴力等各種惡行，還改編「趙斗淳事件」、「N號房」等韓國真實案件。目前該劇已推出3季，可在friDay影音及Netflix觀看。
宋慧喬主演的《黑暗榮耀》是Netflix在2020年推出的復仇神劇，劇情講述高中時期被霸凌的女學生文同珢（宋慧喬 飾），長大後為了向「霸凌5人幫」報仇而華麗回歸。宋慧喬在劇中化身為復仇女神，擔任霸凌主導者朴涎鎮（林智妍 飾）女兒的班導師，一點一點滲入他們生活，開始實施自己的計畫，最終讓曾霸凌她的所有人都受到懲罰，有人坐牢、有人直接失去了性命。內容不只深刻描寫加害人與受害人之間的微妙關係，更是刻劃了霸凌對受害者一生的影響，引發許多人的共鳴。
《熱血司祭》在2019年播出，這部相對於其他3部較偏向喜劇概念。劇情講述有憤怒調節障礙的前特務神父金海日（金南佶 飾），為了調查老神父的死亡真相，與膽小刑警具大英（金成均 飾）、檢察官朴京善（李荷妮 飾）等人聯手對抗腐敗政商集團的故事。看似烏合之眾的一群人，憑著一股正義力量，一一擊破官商勾結、新興宗教、黑道勢力、跨國販毒等案件。拳拳到肉又充滿搞笑的劇情，深受觀眾喜愛，第二季也已於2024年播畢，第一季可在Netflix、HBO Max、HamiVideo、愛奇藝觀看，第二季則是由Disney+獨家播出。