2026台灣米其林摘星名單揭曉，今年有兩家新餐廳拿下兩星，包含一入榜就直接「跳級」拿下二星的「Mizue」，另還有從一星晉升至二星的NOBUO，而NOBUO主廚Nobu上台領獎時，還帶上已故好友Lee的照片，此畫面幾乎惹哭現場所有人。
今年從米其林一星晉升到米其林二星的NOBUO，餐廳標榜貫徹其「Simplicity、Purity、Honesty」料理哲學，且即便菜單每季變化，不變的一道菜即是「總是不明寫在菜單中」、被稱作隱藏版菜色的「咖哩飯」，是主廚 Nobu的好友Lee所口述傳授的日式咖哩食譜，Nobu以此紀念已離開此世界的好友Lee。
Nobu帶上與已故好友Lee的合照 惹哭大家
而Nobu在今（21）日上台領獎時，更是帶上與Lee的合照，他也提到，餐廳營利登記時用的公司名稱，就是用Lee的中文名，此舉好像老友一直與其同在。
Nobu今日也表示：「我們店只有16個座位，拿米其林二星是肯定之外，也證實我們給客人應該真的是夠好的品質，同時也希望更多餐飲上的新血願意加入我們團隊。」
「Mizue」主廚表示：期待拿一星沒想到卻是二星
至於位於臺北嘉佩樂酒店內的日料餐廳「Mizue」，竟直接「跳級」拿下米其林二星，Mizue由師承「關西壽司之神」森田一夫的主廚 Hara Katsunori 以一貫的職人精神，細膩呈現頂級旬味，完美詮釋「Omakase」料理精神，並隨季節更迭，當令頂級食材，甘蝦、北寄貝、鮟鱇魚，到紅喉、馬頭魚與鮪魚等，菜色則融合握壽司與割烹，
主廚延續師承技法，「一貫輕握」的壽司工藝，保留米飯的空氣感與溫度，讓壽司入口即化、鮮味四溢。他精準的手勢與節奏，不只是技巧，更是一場讓味蕾安靜傾聽的藝術演出。
日本籍的Mizue主廚Hara Katsunori 也發表得獎感言：「我認為我得到的應該就是一星，一直等一直等，沒想到卻是在頒發二星時叫到我的餐廳名字，非常驚喜。」
▪️《2026米其林指南》二星餐廳名單★★
－NOBUO （NEW）
－Mizue NEW（首次進榜）
－logy
－A
－盈科
－牡丹
－彧割烹
－侯布雄
－渥達尼斯磨坊
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而Nobu在今（21）日上台領獎時，更是帶上與Lee的合照，他也提到，餐廳營利登記時用的公司名稱，就是用Lee的中文名，此舉好像老友一直與其同在。
Nobu今日也表示：「我們店只有16個座位，拿米其林二星是肯定之外，也證實我們給客人應該真的是夠好的品質，同時也希望更多餐飲上的新血願意加入我們團隊。」
至於位於臺北嘉佩樂酒店內的日料餐廳「Mizue」，竟直接「跳級」拿下米其林二星，Mizue由師承「關西壽司之神」森田一夫的主廚 Hara Katsunori 以一貫的職人精神，細膩呈現頂級旬味，完美詮釋「Omakase」料理精神，並隨季節更迭，當令頂級食材，甘蝦、北寄貝、鮟鱇魚，到紅喉、馬頭魚與鮪魚等，菜色則融合握壽司與割烹，
主廚延續師承技法，「一貫輕握」的壽司工藝，保留米飯的空氣感與溫度，讓壽司入口即化、鮮味四溢。他精準的手勢與節奏，不只是技巧，更是一場讓味蕾安靜傾聽的藝術演出。
日本籍的Mizue主廚Hara Katsunori 也發表得獎感言：「我認為我得到的應該就是一星，一直等一直等，沒想到卻是在頒發二星時叫到我的餐廳名字，非常驚喜。」
－NOBUO （NEW）
－Mizue NEW（首次進榜）
－logy
－A
－盈科
－牡丹
－彧割烹
－侯布雄
－渥達尼斯磨坊
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