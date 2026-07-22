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大暑財運5星座曝光！獅子登榜首迎高光時刻 巨蟹、處女收入同步看漲

Top 5：牡羊座

▲獅子座容易獲得加薪、獎金及合作機會，談合作、爭取薪資及獎金都有不錯成果。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

Top 4：雙子座

Top 3：處女座

▲處女座憑藉人脈與口碑提升收入，不僅工作、合作機會增加，收入也有望持續攀升。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

Top 2：巨蟹座

Top 1：獅子座

7月23日將迎來二十四節氣中的大暑，命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，隨著能量場轉變，5個星座將迎來財運高峰，只要把握時機、勇於展現實力，同時善用創意、人脈與溝通優勢，就有望迎來收入成長，替下半年開啟不錯的財運契機，其中又以獅子座最旺，談合作、爭取薪資及獎金都有不錯成果。牡羊座向來行動力十足，近期更能把衝勁發揮在最值得投入的目標上。當其他人仍在觀望時，牡羊座已率先承接高難度任務，積極態度容易受到主管肯定，也因此獲得更多高報酬與高回饋的工作機會。隨著業績與獎金同步成長，辛苦累積的成果也值得拿來犒賞自己。近期星象帶來創新能量，雙子座思考更加靈活，容易發掘他人忽略的市場機會。無論是發展副業、接案合作，或布局網路市場，都有機會創造不錯收益。只要勇於突破既有框架、跟著靈感行動，月底前有望迎來一筆令人驚喜的額外收入。大暑期間，象徵財富與魅力的能量集中在處女座身上，讓個人親和力與信任感同步提升。無論從事業務工作或經營個人品牌，只要維持一貫細心、貼心的做事風格，就更容易獲得客戶支持，透過人脈與口碑累積穩定財源，收入也有機會持續成長。如果過去一段時間總覺得合作停滯、款項遲遲未入帳，巨蟹座在大暑前後可望迎來轉機。隨著掌管溝通與流程的能量恢復順暢，延誤的合約、合作案及應收款項都有望逐步落實，理財思路也更加清晰，收入回穩之餘，生活品質也有望提升。獅子座成為本次大暑財運排行榜冠軍。小孟塔羅雲蔚老師指出，大暑前後象徵幸運與資源的能量集中在獅子座，讓個人魅力與影響力同步提升。無論向主管提案、洽談合作，或與重要客戶互動，都更容易獲得認可，也是爭取加薪、獎金及分紅的好時機。近期合作邀約與賺錢機會可能主動上門，只要善用自身領導能力，就有望迎來豐厚進帳，也能與家人共享這波好運成果。