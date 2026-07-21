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中聯油品事件延燒，外界質疑過去8年來台中市府僅針對中聯抽驗過1次，最近已經是2年前，昨日盧秀燕被記者問及是否有檢驗苯駢芘時快閃離去。而今（21）日下午出席行政院會商《食安法》修法會議，再度被問及這8年來從未檢驗苯駢芘。而盧秀燕回應說，這段時間地方政府忙著處理食用油問題，可是中央有人卻忙著攻擊地方，「所以我們好辛苦」，過去爆發食用油風暴時，時任市長的賴清德喊話總統應召集各部會解決，不是用總統的高度把責任丟給地方，現在是中央在鬧內訌嗎？還是總統已經沒有辦法管控黨政發言呢？被問及台中市府這8年來未檢驗苯駢芘，此外總統府今日要各縣市公布稽查數字，盧秀燕表示，這段時間地方政府忙著處理食用油的問題，可是中央有些人卻忙著在攻擊地方政府，「所以我們好辛苦」。盧秀燕說，這段時間市府只好調出各種資料，另強調12年前賴總統時任市長時也發生過食用油風暴。當時的賴對著總統喊話，表示總統應該召集各部會解決，不是跳出來用總統的高度把責任丟給地方。盧秀燕表示，不曉得中央部會或總統府同仁有沒有在聽賴總統的話，還是中央現在在鬧內訌？總統已經沒有辦法管控黨政的發言呢？