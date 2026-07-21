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針對中聯油品風波，行政院今（21）日邀集六都市長召開內部會議會商《食安法》修法，對於衛福部諮議會決議將19批預防性下架油品重新上架，台中市長盧秀燕受訪時表示，中央曾說過復工時會去查廠，事件爆發之後市府去查廠卻對地方有意見，當時就覺得很奇怪，未料今天食藥署派員到中聯查廠，且沒有知會市府，也沒有回應，結果現在19批油品要重新上架，跟市長蔣萬安心中疑慮很大，直呼「期期以為不可！」對於食藥署成立獨立調查小組調查，另衛福部諮議會決議將19批預防性下架油品重新上架。盧秀燕表示，中央曾說過復工時會去查廠，事件爆發之後市府去查廠卻對地方有意見，當時就覺得很奇怪，未料今天食藥署派員到中聯查廠，且沒有知會市府，也沒有回應，知道這個消息沒過多久，下午就看到19批油品重新上架。盧秀燕說，剛才跟市長蔣萬安在車上討論此事，都認為心中疑慮很大，期期以為不可。因為到目前為止，致癌油到底怎麼來，怎麼發生，真相未明之前，中央為什麼一再急著要讓它上架？像今天忽然去查廠，然後忽然就宣布，好像是計畫性要重新上架，覺得中央要向大家說清楚、講明白，這樣的思考跟動作是為什麼。