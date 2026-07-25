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▲日本男演員岡田將生初次演韓劇就獻給《殺人者的購物中心2》，劇中飾演神祕人J。（圖／Disney+）

▲岡田將生第一次演韓劇，為了《殺人者的購物中心2》特地接受特訓。（圖／Disney+）

36歲日本男星岡田將生擁有182公分高挑身材與清秀五官，出道多年始終穩坐日本演藝圈男神地位。他國中時曾因熱愛籃球放棄星探邀約，後來更靠著精湛演技闖出一片天，後來還與合作《1122好夫婦》的高畑充希假戲真做，結婚生子成為演藝圈佳話。如今他首度跨足韓劇，在Disney+《殺人者的購物中心2》挑戰高難度動作戲，更罕見露出額頭、以全新冷酷造型亮相，反差魅力讓粉絲直呼：「真的帥到認不出來！」岡田將生國中二年級時在原宿被星探發掘，當時因為一心投入籃球社活動，因此婉拒邀約。升上高中後，因為還留著當時星探給的名片，又剛好是偶像竹內結子的經紀公司星塵傳播，在姊姊的鼓勵下便主動聯繫，合格後確定進入演藝圈出道，一路憑藉182公分高挑身材、清秀五官與溫柔氣質，成為日本演藝圈公認的「鹽系男神」。岡田將生最大的特色，就是外型斯文卻不被定型，能演溫柔暖男，也能詮釋瘋狂、腹黑甚至反派角色，因此一直是日本電影圈與電視圈相當搶手的演員。近年他在《大豆田永久子與三個前夫》、《旅行護理師》、《御上老師》等作品都展現截然不同的魅力，也讓觀眾認為他是少數「年紀越大越有味道」的日本男星。2024年，岡田將生與高畑充希宣布結婚，兩人原本就透過共同朋友認識，後來合作《1122好夫婦》飾演夫妻，在拍攝期間擦出愛火，最終修成正果；2025年宣布迎來第一胎，並於2026年初正式升格當爸爸，成為日本演藝圈備受祝福的銀色夫妻之一。這次他首度跨足韓劇，加盟Disney+《殺人者的購物中心2》，飾演巴比倫東亞支部傭兵副隊長J，也是他演藝生涯首次挑戰韓國作品及大規模動作戲。岡田將生曾透露，接到邀約時相當驚訝，還特地飛到韓國接受動作訓練，希望呈現最好的演出。更讓不少老粉驚豔的是，岡田將生過去大多以瀏海造型示人，《殺人者的購物中心2》卻罕見將瀏海全往後梳，露出額頭搭配部隊造型，成熟又充滿殺氣，與過往溫柔王子形象形成強烈反差，也讓許多一路看著他日劇長大的觀眾驚呼：「真的帥到認不出來」、「完全是顏值巔峰」、「露額頭根本神來一筆」，成為新角色討論焦點之一。