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針對中聯油品風波，行政院今（21）日邀集六都市長召開內部會議會商《食安法》修法，對於衛福部諮議會決議將19批預防性下架油品重新上架，高雄市長陳其邁受訪表示，當初事件爆發後，高雄市府是要求中聯有關食品全面下架，現在不清楚究竟是哪個環節出問題，如果分批下架，那衛生局同仁每天上架下架上架下架就好了，高雄為確保民眾食安，自己就要求全部下架，所以要了解所有的資訊，包括當時是怎麼查廠？當時批號到底有什麼狀況，「讓我把事情真相搞清楚以後，那我們才准許他重新上架」。對於衛福部諮議會決議將19批預防性下架油品重新上架，陳其邁表示，當初高雄在7月9日時，只要是跟中聯相關的食品就是全面下架，不管是什麼時候製造的油品都一樣，為什麼要這樣做？因為在法條的規定就有預防性下架的原則。陳其邁說，那究竟查廠查得怎麼樣，扣留所驗的油到底批號是多少？哪一個環節出了問題？是在黃豆運送的過程，還是產地問題出包？現在不清楚，所以高雄就是採取最嚴格的標準全部下架。那如果是分批一批一批下架會有什麼問題？聽起來不會有問題，但是在執行上地方會有困難，今天衛生局就這幾個人，一批下架又要去通路下架，又公布一批又去下架，那每天在那邊上架下架上架下架就好了。陳其邁強調，高雄市府確保民眾食安，自己就要求全部下架，要了解所有的資訊，包括當時是怎麼查廠？當時批號到底哪邊出狀況？「讓我把事情真相搞清楚以後，那我們才准許它重新上架」。重申要確保食品安全無虞才准它重新上架。那可能食藥署會說明查廠資訊，現在資訊沒辦法全部掌握之際，會以民眾安全為第一的優先。