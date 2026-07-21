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▲2026年米其林摘星餐廳行政區統計，台北市中山區狂攬 19 家奪冠，新竹竹北與台南今年亦靠富人區首度摘星。（圖／台灣房屋提供）

《臺灣米其林指南 2026》星級名單揭曉，全台共 61 間餐廳獲得星級殊榮！根據房產趨勢統計，台北市以 47 間壓倒性勝出，其中台北市「某一行政區」更以狂攬 19 間的超狂成績，穩坐全台最狂米其林熱區。值得關注的是，新竹竹北與台南今年首度成功摘星，專家指出，周邊高收入富人區正是背後最強的摘星推手。根據台灣房屋統計，今年台北市共有 47 家餐廳摘星，其中中山區以 19 家高居全台行政區榜首，大安區則以 12 家位居第二。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林星級餐廳對空間硬體與服務動線要求極高，多需要大坪數與高額裝潢預算支援。大安區則因巷弄鬧中取靜的特質，吸引許多講究溫馨氛圍、重視私密性與近距離互動的無菜單日本料理店進駐。張旭嵐進一步分析，中山區之所以能成為米其林密度最高的區域，主要歸功於兩大高端商圈。一是國際客匯聚、餐飲水準極高的晶華商圈；二則是集結水岸豪宅聚落與內科園區的大直內湖商圈。該區匯聚大量高所得與高消費力族群，為頂級精緻餐飲提供了極佳的生存土壤與營運資源，因而躍升為全台最具指標性的米其林星級商圈。新竹與台南今年各有 1 家餐廳首度摘星。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，位於竹北高鐵特區的「鮨安」，周邊家戶平均年所得突破 300 萬元，富裕人口密度高，帶動高檔餐飲崛起；區。陳定中強調，兩地皆憑藉強勁的高所得富人圈與精緻餐飲接受度，順利在米其林爭霸戰中成功突圍。