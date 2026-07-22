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▲木匠兄妹創辦人周信宏表示，真正的伴手禮，不應該在吃完後就畫下句點，而是能陪伴生活、留下回憶。(圖／木匠兄妹提供2026.7.22)

當國際設計金獎工藝遇上經典糕餅老字號！深耕台中的「木匠兄妹木工房」與「俊美食品」宣布強強聯手，推出全新跨界聯名禮盒。本次合作不僅結合在地精湛木工與經典美味，更打破傳統送禮思維，首度拋出「收藏型伴手禮」概念，為台灣伴手禮市場注入兼具美感與實用性的質感新體驗。本次聯名禮盒內含俊美經典的美味鳳梨酥，更吸睛的是特別附有一款「馬上旺」木作手機座。該作品以駿馬與鳳梨為視覺意象，融合華人文化中「馬上成功」與「旺來」的吉祥寓意，象徵事業高升、財運興旺與幸福圓滿，為收禮者送上最深厚的祝福。木匠兄妹創辦人周信宏表示，過去伴手禮多著重於口感與包裝外觀，但當糕點享用完畢後，這份祝福似乎也隨之畫下句點。希望透過設計，讓祝福每天都看得見，使伴手禮從「送一次」變為「收藏一輩子」。近年隨著消費者逐漸重視設計感、文化底蘊與永續理念，伴手禮市場已從傳統的「價格競爭」走向「價值導向」。兩大深耕台中的品牌強強聯手，將台灣精湛的木作工藝結合經典美食，不僅為台灣伴手禮開創「收藏型」的新篇章，更為在地傳統產業轉型升級樹立了跨界合作的新典範。