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中聯油品事件，行政院今（21）日預計在下午4時舉行內部會議，會商《食安法》修法，對此台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕都親自參加，約莫一小時後兩人接續步出會議受訪，盧秀燕表示感謝政委陳時中邀請六都參加，至少是個好事，但衛福部臨時端了很多東西出來，臨時坐在那邊看也是很困擾，中央各部會應該先彼此達成共識，先弄一個修法版本出來，再給地方政府帶回去討論，但各部會之間並沒有相關的審查跟整合，修法不應該這麼粗糙，在沒有準備的情況下進行修法，「這樣是很危險的！」對於政院召開會議會商《食安法》修法，盧秀燕表示，感謝政委陳時中非常負責任邀請六都，至少是一個好事，不過今天所有縣市長進去後才發現，衛福部臨時端出很多東西，不要說地方政府了，其他部會都不知道，所以包括法務部也有很多疑問，也是頭上冒很多問號，也提出很多問題，顯然行政院各部會對端出來的東西都沒有完全看過，各部會之間並沒有相關的審查跟整合，修法不應該這麼粗糙。此外盧秀燕說，地方政府來開會也發現，有很多東西之前提供一些資料，今天又端出好多東西，跟原來又不太一樣，所以臨時坐在那邊看也很困擾，所以最後陳時中政委提出，修法是非常重要的事情，到時候要全國實施，也要有效管理食安，所以建議中央各部會之間可能要就修法方向能彼此看過達成一致，彼此集思廣益弄一個版本來，再給地方政府帶回去討論，不然臨時端出很多東西、大家臨時看，一定會覺得怕有掛一漏萬的地方。盧秀燕說，覺得今天用意是好的，但是中央並沒有準備好，包括自己內部各部會之間意見的不一致，也沒有一個內閣出來的版本，建議要回去整合一下、做好準備，提供新的方案給地方研究，大家才能把法修得好、修得全，而不是在中央沒有準備的情況下進行修法，「這樣是很危險的！」