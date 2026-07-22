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日本刑偵推理劇《大追跡～SSBC 重案組～ Season 2》豪華主演全員回歸！由原班人馬大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒攜手演出，第一季開播後創下亮眼收視佳績，全新一季延續原製作團隊，由金牌編劇福田靖再度操刀，將展現更高端的數位搜查技術，熱血追尋案件真相。相葉雅紀自曝這次帶著認識全新數位搜查的心情投入拍攝，興奮直呼：「將展開令人感到無比痛快的大場面！」《大追跡～SSBC 重案組～》由大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒三人主演，2025年7月9日開播，相隔1年，第二季原班人馬強勢回歸，第二季故事講述從名波凜太郎（相葉雅紀 飾）結束美國留學後重新回歸SSBC開始，團隊實力提升到前所未有的水準，準備迎戰高隱密軟體及AI高科技犯罪等棘手案件，規模全新升級！劇中穿插全新搜查手法，相葉雅紀透露：「將展開令人感到無比痛快的大場面！」大森南朋也大力讚賞原班人馬高度專業，並掛保證說：「就算沒看過前作也是能融入的！」特別的是，相葉雅紀5月結束「嵐」最終巡迴演唱會，為長達近27年的輝煌歷史劃下句點後，《大追跡2》成為團體活動結束後首部戲劇新作，相葉雅紀說這次是抱著「又能認識新的數位搜查了」的心情投入拍攝，相當興奮。談及第二季最大挑戰，全員一致認同是「天氣」，因為拍攝時期正值夏季，必須頂著豔陽拍攝、克服酷暑，但是大森南朋和相葉雅紀為了對抗炎熱氣候，準備不少消暑道具。儘管環境艱辛，內心依然想把「用雙腳跑出證據」的辦案精神傳達給觀眾，大森南朋回憶，去年拍攝跑步戲時不小心拉傷肌肉，所以今年做足暖身避免再受傷，松下奈緒聽了幽默回應：「今年夏天是一邊與酷暑戰鬥、一邊與犯人戰鬥呢」為順利完成戶外拍攝都耗費不少苦心。有趣的是，松下奈緒對第一季抱有些許遺憾，惋惜說：「難得是刑偵劇卻沒有『槍戰』，希望至少有一次帥氣舉槍的場景！」期待第二季能向大家展現舉槍英姿。她還透露，其實早在前作殺青前，劇組間就瀰漫著「絕對會有下一季」的奇妙氛圍，沒想到一年後如願重聚，她笑說：「大家團隊默契已經深深烙印在心裡了！」對第二季成果充滿信心。《大追跡～SSBC重案組～ Season 2》7月23日起每週四LINE TV跟播。