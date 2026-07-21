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中聯油品事件，行政院今（21）日預計在下午4時舉行內部會議，會商《食安法》修法，對此台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕都親自參加，約莫一小時後兩人接續步出會議受訪，盧秀燕表示感謝政委陳時中邀請六都參加，至少是個好事，但中央各部會應該先彼此達成共識，先弄一個修法版本出來，但資料卻未整合，「修法不應該這麼粗糙」。對此陳時中回應指出有法條原先是地方備查，但大家覺得恐怕力有未逮，因此拉回到中央核定或備查，那當然後面的相關條文規定當然會有所改變。對於盧秀燕稱中央各部會資料沒整合，陳時中回應，大概指的是「法規會」，因為第7條中有些標題或題目被改了，本來是由縣市政府來做相關核定或備查，後來縣市政府覺得範圍這麼大，要來核定備查恐怕力有未逮，因此就拉回到中央來做核定或備查。陳時中表示，因為這是特殊的項目，中央機關裡面所公告的這些廠商才需要做監測計畫，換句話說可能是風險相對比較高，或影響比較大的，只要「備查」恐怕還不足，所以希望是能夠「核定」。陳時中指出，那基本的前面的結構變了，那後面結構、法條該怎麼寫就不一樣了，那到底什麼要核可、什麼要備查？或哪些指定的廠商，這些規格在條文裡面當然會有變化，不是說意見不溝通，因為本來溝通的結果是要由地方政府來核可或備查，那現在變成對中央的一個核可，那當然後面的相關條文規定當然會有所改變。