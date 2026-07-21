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日前，台北市內湖、南港區因短延時強降雨導致多處淹水，引發市民砲轟水溝沒有清，後續還爆出側溝竟長出山蘇。對此，北市議員許淑華特別在今（21）日環保局赴議會進行工作報告時，提出「側溝清淤、環境維護及排水管理」等問題，了解側溝長出山蘇的原因，沒想到回應竟是「種子掉進去，所以植物自然就長出來了。」這讓許淑華無法接受直言，不能只做表面功夫，用華麗的數據包裝問題的本質。許淑華指出水溝側溝長出山蘇，一路生長到穿出水溝蓋，反映出日常巡查、清淤及維護管理仍有檢討空間，質疑就是清溝時間太長造成。不過，環保局長徐世勳表示，北市固定清淤一年約兩次，兩次作業間隔約六、七個月。這答案讓許淑華認為，清溝次數太少，要求市府全面檢討清溝頻率。許淑華認為，淹水熱點真正的問題是地下排水系統，例如側溝連通孔口徑過小，導致排水效率不足。結構性問題才是市府應該積極盤點、提出改善方案的重點。防災不能只做表面功夫，面對豪雨、颱風季，更不能用片面的解釋取代具體作為。市民期待的是一套完整、負責任的排水管理機制，而不是用一再迴避問題的態度，回應市民對城市安全的期待。