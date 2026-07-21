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陡坡搭速限30公里！「清境開單王」曾半個月狂拍1905張罰單

▲南投縣仁愛鄉台 14 甲線 7.95 公里處的測速照相機在2019年元旦啟用，隨後僅半個月就狂拍 1905 次違規，累計開罰金額高達 350 萬元。（圖／GoogleMaps）

運作7年已發揮警示成效！超速與事故雙降促成暫停執法

「開單王」非永久拆除！若違規回升不排除隨時重啟

位於南投縣仁愛鄉台 14 甲線 7.95 公里處、海拔高度約 1800 公尺的「全台最高測速照相桿」，因位處陡峭下坡路段且速限僅 30 公里，曾創下半個月為國庫進帳 350 萬元的驚人紀錄，成為南投「開單王」。但近期南投縣警察局公布最新測速執法地點時，有民眾發現開單王竟悄悄從名單中消失。對此，南投警方隨後證實暫停該處的測速執法，同時也公布投「開單王」隨時復出的條件。台 14 甲線是通往清境農場、合歡山等熱門觀光景點的唯一重要聯外道路，也是山區產業運輸車輛頻繁往來的交通要道。由於沿途山路彎道極多且坡度陡峭，過去常因車速過快引發嚴重交通事故甚至釀成重大傷亡，南投縣警局因此於 2019 年在清境路段 7.95 公里處的下坡彎道，設立了這座固定式測速照相設備。由於該地點正好位於陡峭下坡，車輛在順應下滑時車速本就偏快，加上該路段設定了極其嚴苛的「速限 30 公里」，許多不知情或前往清境旅遊的民眾，行經該處往往來不及減速，瞬間閃光一亮才發現中獎。這隻測速照相機在2019年元旦啟用後短短半個月，就狂拍 1905 次違規，累計開罰金額高達 350 萬元，一度被封為「開單王」。歷經長達 7 年的執法歲月後，這支曾讓車友與遊客聞風喪膽的測速照相桿，近期卻被用路人發現未列入南投警方最新公布的全縣測速執法名單中，引發各界熱烈討論這支「開單王」是否已正式停用。對此，南投縣警察局給出了正面回應，證實目前確實已暫時停止該地點的測速取締。警方進一步說明，該測速設備設置多年以來，絕大多數經常往返該路段的在地居民與舊地重遊的駕駛人，都已經深刻記住該處設有測速器，行經該下坡路段時均會主動放慢車速。根據警方近期的交通大數據監測顯示，該路段的超速違規件數以及交通事故發生率均呈現極為明顯的下降趨勢，顯示該設備已經充分發揮了宣導與警示的效果，達到當初設立以降低車禍為目標的政策意圖，因此經過專業評估後，決定暫停該處的執法行動。南投縣警方也特別向廣大用路人提醒，暫停執法並不代表該路段可以任意飆車，更不代表該測速桿已經永久廢除。警方強調，未來交通大隊仍會持續密集監控台 14 甲線清境路段的平均車速、違規數據以及事故變化。一旦發現該路段的超速行為或交通事故數量出現重新攀升的跡象，警方將會在第一時間重新啟動測速照相執法。