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英國《金融時報》週二報導，美國總統川普準備最早在本週對數十個國家徵收新的關稅，而他先前實施的10%的全球臨時關稅將於週五到期。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也證實很快就能看到相關行動。這波全新關稅可能涉及60個國家，台灣的可能稅率曝光。英國《金融時報》稱，預計最新的關稅將與目前實施的 10% 關稅持平，但美國政府也在進行其他調查，這些調查可能會賦予其提出更高關稅的法律權力。葛里爾週二接受 CNBC 訪問時表示：「美國擁有禁止強迫勞動商品進行貿易的法律。然而多數國家根本沒有相關法規，就算有法規的國家也沒有實質執行」；他補充道：「我們預計很快就會看到相關行動」；但他無法透露具體的時間表。川普今年 2 月因多項關稅政策遭最高法院判決無效後，隨即對全球徵收了 10% 的臨時性關稅，而該項稅率即將於本週五到期。分析師預期，這項以強迫勞動疑慮為由、稅率介於 10% 至 12.5% 之間的新關稅計畫，將直接取代即將到期的臨時關稅。葛里爾也在週二強調，這項新行動將涵蓋美國絕大部分的貿易額。然而，此舉恐將使美國與主要貿易夥伴的緊張關係再度升溫。本次被列入目標的名單涵蓋歐盟、中國、台灣、越南及日本等經濟體。對此，歐盟先前已明確表態，認為以強迫勞動為由徵收關稅毫無道理的。為了在貿易談判中爭取更多籌碼，川普近期亦祭出其他關稅措施與貿易調查，包含針對多項巴西商品徵收 25% 的關稅，於週三正式生效。並對多種加拿大產品徵收 50% 的關稅，預計於 8 月 19 日上路。同時 針對 16 個貿易夥伴的工業產能過剩問題展開貿易調查。美國今年3月已依《1974年貿易法》第301條啟動調查，6月公布調查報告，認為部分經濟體未有效禁止強迫勞動產品進口，該調查建議對來自14個國家和歐盟的商品加徵10%的關稅，對中國、日本及南韓在內的另外45個國家的商品加徵12.5%的關稅。台灣稅率可能落在10%。另一項關於結構性產能過剩和生產過剩導致對美國產業產生不合理負擔的調查，15個國家包括中國、孟加拉、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、墨西哥、挪威、新加坡、韓國、瑞士、台灣、泰國和越南。調查結果尚未公佈。