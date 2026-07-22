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▲《哥吉拉大戰金剛》童星凱莉霍特爾在馬里蘭州的一場車禍中不幸過世，得年19歲。（圖／Warner Bros. Entertainment YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（22）日熱門娛樂話題搶先看，台灣知名服裝設計師溫慶珠昨天深夜經由公司證實過世，享壽69歲；綜藝天王吳宗憲被網友拍下在桃園機場捷運站內吃霜淇淋，本人公開道歉認錯；小時候在電影《哥吉拉大戰金剛》演出的好萊塢女星凱莉霍特爾車禍身亡，得年19歲。本土知名服裝設計師溫慶珠昨天深夜傳出過世，她的作家好友袁青在臉書發布悼文「願妳在另一個世界，依然自在地畫畫、寫字、選布、縫製生命美感的夢想」，溫慶珠創立的品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」隨後發出聲明證實，溫慶珠已經於日前安詳辭世，享壽69歲，震驚時尚圈。綜藝天王吳宗憲（憲哥）日前在馬來西亞作秀時，坦言和張葳葳已經離婚12年，沒想到，外界討論熱度未歇，昨天又有網友目擊他在桃園機場捷運站內大啖霜淇淋，明顯違反《大眾捷運法》禁止飲食的規定，對此，機捷表示，旅客發現違規後，已立即停止食用，並將食物丟棄，憲哥本人也坦承錯誤，「從機場下來不知道進入飲食禁區，立刻處理掉了！感謝提醒。」美國聽障女星凱莉霍特爾（Kaylee Hottle）2021年在電影《哥吉拉大戰金剛》中飾演用手語和金剛溝通的小女孩「吉雅」為影迷熟知，怎料，昨天外媒報導，她的父親透露女兒在馬里蘭州的一場車禍中不幸過世，得年19歲，他專程從德州飛往當地認領愛女的遺體。