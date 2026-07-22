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▲謝霆鋒與張柏芝的兒子Lucas（謝振軒，左）、Quintus（謝振南，右）傳出將繼承謝賢大筆遺產。（圖／翻攝自騰訊網）

資深港星謝賢20日過世，享壽89歲，遺產分配成了外界關注焦點。據悉，謝賢名下房產加上股票、版權費等等，合計高達1億港幣（約新台幣4.1億元）。而他早在嚥氣前就立好遺囑，要將90%遺產留給兒子謝霆鋒和前媳婦張柏芝生下的2個寶貝金孫謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）。據港媒《東網》報導，謝賢過世前就已立好遺囑，要將90%的遺產留給Lucas、Quintus這2個金孫，剩下10%才給兒子謝霆鋒、女兒謝婷婷平分。會這樣安排主要是謝賢一直都很心疼張柏芝婚後獨自帶著兩個小孩在外生活，他把錢留給孫子，也算是給張柏芝與孩子一個保障；而謝霆鋒與謝婷婷這對兄妹都各自事業有成，已經不需要他操心。不過這個遺產分配並未得到謝家人親口證實，一開始陸媒還傳出林青霞會代為保管大部分遺產，但林青霞影迷會發文，強調謝賢和林青霞根本沒有合作過，何來的交情甚篤？認為此事只是無底線的造謠，可信度為0。而目前謝霆鋒的大兒子Lucas已滿18歲，在澳洲念大學，港媒指出，謝賢病危後，張柏芝就已火速安排Lucas返港見爺爺最後一面。16歲的Quintus目前則在香港唸國際學校，現在應該也已返回謝家奔喪。