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金州勇士（Golden State Warriors）當家球星柯瑞（Stephen Curry）早已是無庸置疑的名人堂準候選人。然而，奈史密斯籃球名人紀念堂（Basketball Hall of Fame）似乎等不及他高掛球鞋，決定提前向這位徹底改變籃球運動的傳奇致敬。從本週五開始，柯瑞將正式成為史上第一位在名人堂擁有專屬展覽的現役球員。勇士官方在社群平台 X 上自豪地宣布了這項史無前例的榮譽，確認柯瑞將在位於麻薩諸塞州春田市（Springfield, MA）的籃球名人堂迎來屬於自己的專屬展區。勇士隊在貼文中寫道：「他永遠地改變了比賽。而現在，他再次創造了歷史。從本週五開始，柯瑞將成為史上首位在名人堂擁有展覽的現役球員。」柯瑞將他長達17年的職業生涯全數奉獻給了勇士隊。在他的帶領與神乎其技的三分球投射下，勇士隊席捲全聯盟，並在過去十年間建立起四奪總冠軍的近代王朝。雖然這段期間他擁有格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）等球星的火力支援，但柯瑞始終是這支偉大球隊的核心樞紐。回顧他的傳奇生涯，其成就斐然：4座NBA總冠軍12次入選全明星賽2座例行賽最有價值球員（MVP）簡而言之，柯瑞引領了至今仍主導聯盟的「三分球復興」，徹底革命了現代籃球的打法。通常球員必須等到退休後才能入選名人堂，但由於他對整個籃球界的深遠影響，名人堂決定打破慣例，在他仍在球場上奮戰時，就給予他這份應得的最高讚譽。對柯瑞而言，以打破常規的方式創造歷史早已成為他的習慣，但他與勇士隊的旅程顯然尚未結束。為了延續球隊的王朝競爭力，勇士球團在休賽季動作頻頻。除了與總教練柯爾（Steve Kerr）簽下兩年的延長合約，球隊也曾在自由市場上積極追求詹姆斯（LeBron James），儘管目前看來網羅的機率正逐漸降低。面對競爭極度激烈的西區聯盟，勇士核心陣容或許還需要透過重磅交易或補強來提升戰力。對於柯瑞來說，在享受這份歷史級名人堂榮耀的同時，他無疑已經將目光鎖定在即將到來的2026-27賽季，準備帶領球隊迎接下一次的巔峰挑戰。