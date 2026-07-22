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翁曉玲凍結卓榮泰薪水148萬：尸位素餐不適任

藍黨團加碼刪減卓榮泰業務費和特別費

中央政府總預算案預計最快下周啟動第二輪審查。國民黨立委翁曉玲繼大砍文化部預算外，她昨（21）日也證實已提案凍結行政院長卓榮泰今年9月至12月薪資，金額約148萬元，並痛批卓榮泰「不副署法律、不配領薪水」。同時，有媒體報導，國民黨團另外再提案全數刪減卓榮泰9月至12月的行政院長特別費，盼藉此導正其施政態度。中央總預算卡關，翁曉玲近期再提案大幅凍刪，她昨上廣播節目時表示，預算應受到嚴格審查，人民納稅錢也應用在刀口上，並批評卓榮泰「尸位素餐」，已不適任行政院長。卓榮泰若想解凍今年9月至12月的薪水共148萬元，翁曉玲直指，條件是要卓榮泰依法編列預算及副署法案後，向立法院內政委員會提交書面報告並獲同意。除此之外，根據《ETtoday新聞雲》報導，國民黨團更另外提案全數刪減卓榮泰同期間的行政院長特別費，理由是卓榮泰上任後多次提出覆議、拒絕副署法律案，並在軍警消加薪預算及中聯油脂食安風暴等議題「處置失當、推卸責任」，因此主張全數刪減9至12月行政院業務費及院長特別費，希望藉此導正其施政態度。