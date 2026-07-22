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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的自由市場去向猶如一場漫長的馬拉松，不僅讓多支追逐他的球隊望穿秋水，更讓全聯盟的自由市場後續運作陷入停滯。不過，根據被譽為「詹皇御用記者」的ESPN名記Dave McMenamin最新爆料，目前詹姆斯的願望清單上仍有四支球隊，其中金州勇士隊依然保有競爭力，而先前積極招募的明尼蘇達灰狼隊似乎已悄悄出局。自從詹姆斯表態2026-27賽季不回歸洛杉磯湖人後，明尼蘇達灰狼便展開猛烈追求，試圖以「奪下生涯第五冠」及更舒適的進攻角色來打動這位傳奇巨星。然而，Dave McMenamin在節目上列出詹皇潛在下家時，卻給出了不同的答案。McMenamin在報導中點名了幾支熟悉的隊伍：「邁阿密熱火、費城76人、克里夫蘭騎士，以及金州勇士。在我的探聽與交談中，從未有人將勇士隊從競爭行列中剔除。」這份名單中明顯漏掉了灰狼隊。外界解讀，這意味著隨著詹皇越來越接近做出決定，灰狼已從他的願望清單中掉隊，而勇士隊依舊擁有一絲網羅詹皇的希望。面對外界的焦躁與各種謠言，詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）昨日出面闢謠，否認了「詹皇將在48小時內做出決定」的傳聞。富保羅在節目上透露，許多球隊高層曾致電詢問是否還需要多做些什麼，但他直接回應：「不用了，我們已經完全了解，不需要再做額外的事，所有的訊息我們都已經清楚收到了。」他強調，詹姆斯已經掌握了所有做決定所需的資訊，現階段沒有球隊能再改變什麼，只能靜候佳音。不過，McMenamin也點出了追逐戰的現實面：由於等待時間過長，部分球隊高層甚至已經按照原訂計畫去度「家庭假期」了。雖然這不代表球隊放棄招募，但隨著時間流逝，推動實質交涉的難度正逐漸增加。即將邁入生涯晚期的詹姆斯，上個賽季（2025-26賽季）為湖人出賽60場常規賽，場均上場33.2分鐘，依舊能繳出 20.9分、6.1籃板與7.2助攻，投籃命中率高達51.5%的頂級數據，這也是為何各家球隊寧可苦等也不願放棄的原因。詹姆斯遲遲未掀底牌，已經導致聯盟自由市場大洗牌按下暫停鍵。根據記者 Siegel 的報導，隨著時間不斷推移，湖人球星「一眉哥」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）在8月6日獲得提前續約資格的日子也越來越近。如果詹姆斯到8月初仍未公佈最終決定，戴維斯的續約問題可能會浮上檯面，成為牽動聯盟後續局勢發展的重要變數之一。